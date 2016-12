Camp confia a tancar el 2016 amb més turistes dels previstos

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va avançar ahir que l’any es tancarà amb un creixement del nombre de turistes més gran del previst. Així, segons va precisar, es tancarà l’exercici amb un augment d’entre el 3% i el 4% en lloc del 2,5%, que era l’objectiu que s’havia establert a principis d’any.

Camp va fer aquestes manifestacions per defensar que la imatge del país fora de les fronteres, especialment als dos països veïns, no està tan deteriorada com s’apunta des de formacions polítiques de l’oposició i per minimitzar l’efecte que hagi pogut tenir el cas de Banca Privada d’Andorra (BPA).

En aquest sentit, el ministre es va mostrar convençut que, com a mínim en l’àmbit turístic, el cas de BPA no ha tingut incidència ja que “si no, no tindríem els creixements que tenim”. A més, i respecte a l’àmbit empresarial i als inversors, Camp va recordar que tant el 2015 com el 2016 “hi ha hagut també increments”, tot i que va admetre que “és difícil de dir” si sense el cas BPA aquests augments haurien estat més grans.

Iniciativa de la CEA

D’altra banda, el titular de Turisme i Comerç va valorar la iniciativa de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per impulsar la marca Andorra, una iniciativa que l’executiu “veu de forma positiva”. I és que pel ministre, que va recordar que la qüestió de la marca Andorra ja figurava al document de propostes que la CEA va lliurar a l’executiu fa un any, “l’important no és qui impulsa la iniciativa” sinó “coordinar-nos i potenciar la marca Andorra”. En aquest sentit, Camp, que va admetre que la informació que pugui recopilar la CEA a través de les enquestes pot ser important per dissenyar accions en un futur, va recordar també el paper que juga Actua.

Des del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró va valorar també “positivament” la iniciativa de la CEA i el projecte que pugui servir per potenciar la marca Andorra, igual com ho va fer el president del grup liberal, Josep Pintat, que va considerar “bo” tot “el que vingui a ajudar a promocionar el país”.

Per la seva part, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, va celebrar també la iniciativa i es va mostrar confiat que el retorn que pugui haver-hi de les enquestes serveixi per poder portar a terme les accions necessàries per millorar el país. En aquest sentit, el parlamentari va recordar la “importància” que té per a la seva formació la qüestió de la imatge que es transmet d’Andorra i va lamentar que “amb el Govern d’Antoni Martí s’hagi fet un pas enrere en aquest sentit”.

Des del Partit Socialdemòcrata, Pere López va preferir esperar a disposar de més informació del projecte abans de pronunciar-se sobre la iniciativa de la Confederació Empresarial Andorrana.