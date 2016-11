Cinca assegura que el posicionament sobre Gibraltar a la Cimera Iberoamericana era "neutre"

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha assegurat que el comunicat que els caps d'Estat i de Govern presents a la Cimera Iberoamericana van emetre en relació a la situació de Gibraltar no es pronunciava ni a favor d'Espanya ni del Regne Unit. Cinca ha indicat que el comunicat només remetia a tot el que ja ve dient les Nacions Unides sobre la qüestió, i que només assenyala que els mandataris "prenen nota" de la proposta que va fer Espanya davant de la comissió de l'assemblea general de l'ONU. El ministre ha negat, per tant, que Andorra doni suport a la proposta espanyola d'establir un règim de sobirania conjunta que permetés a Gibraltar quedar-se a la Unió Europea.

Tal com ha fet públic Jordi Cinca, en el comunicat, els mandataris iberoamericans demanen "posar fi a una situació colonial" tal com ha estat definida per les Nacions Unides, i insten els governs d'Espanya i del Regne Unit a reprendre les negociacions bilaterals i assolir una solució definitiva a la qüestió de Gibraltar, en el sentit de la declaració de Brussel·les subscrita entre els dos països l'any 1984 i a la llum de les resolucions de l'assemblea general de l'ONU. La declaració també afegeix que els caps d'Estat i de Govern "prenen nota" de la proposta presentada per Espanya el passat octubre davant de les Nacions Unides, i reiteren que cal acordar una solució que sigui beneficiosa per a totes les parts, així com per al desenvolupament econòmic de la zona.

Tot i que el comunicat va ser proposat per Espanya, Cinca ha assegurat que "és molt curós en ser molt neutre" i que, per tant, no es posiciona ni a favor d'Espanya ni del Regne Unit ni es pronuncia sobre quina ha de ser la solució concreta a la situació. El ministre ha afegit que la declaració es remet a tot el que ja ve dient l'ONU sobre aquesta qüestió i que va ser subscrit pels dos països implicats l'any 1984.

Cinca ha fet aquestes declaracions després que Socialdemocràcia i Progrés critiqués que posicionar-se a favor d'Espanya en aquest conflicte podia condicionar les relacions d'Andorra amb el Regne Unit i trencar la tradicional equidistància de la diplomàcia andorrana en qüestions internacionals.