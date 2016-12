Cinca: "El que no farem és endarrerir les necessitats del país per no trobar professionals de casa"

El Consell General ha acollit aquest dijous un enfrontament entre l'oposició i el Govern arran de la recerca de dos professionals del Departament d'Estadística fora d'Andorra. Ld'A i SDP consideren que aquest fet denota una "manca de voluntat política de donar oportunitats als nostres joves", tal com ha indicat el conseller liberal Ferran Costa; i que, com ha afegit el conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, el procés de selecció "és força curiós, precari i discriminatori", malgrat que Estadística "és un pilar fonamental de les polítiques públiques".

Davant les crítiques, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que s'ha optat per fer la recerca de dues vacants amb l'ajuda de la Universitat de Barcelona després de convocar un concurs intern i dos edictes públics que no han donat els seus fruits. Cinca ha qualificat la visió del grup liberal de "simplista i facilona", hi ha assegurat que "el que no farem és endarrerir les necessitats del país per no trobar professionals de casa". D'altra banda, des del PS han insinuat que la impossibilitat de trobar professionals al país ve motivada pel canvi de condicions que han patit els funcionaris, alhora que han aprofitat per criticar la procedència del director del gabinet jurídic, acusant-lo de no conèixer les lleis andorranes i de fer informes "a les ordres del Govern".

El ministre Jordi Cinca ha informat que durant el 2017 es tornaran a convocar edictes per cobrir aquestes dues places del Departament d'Estadística, però que mentrestant es volen cobrir temporalment amb personal estranger per poder tirar endavant els projectes que està impulsant el servei. A més, durant l'any vinent Estadística assumirà el cost del personal enquestador, que fins ara es contractava des de l'Institut d'Estudis Andorrans, i un cop s'aprovi el Pla Estadístic caldrà destinar més recursos al servei, tot i que el ministre no ha especificat quantes places noves caldran.