Cinca reitera que no van rebre pressions del Govern espanyol

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha reiterat la negativa a les pressions per part de les autoritats espanyoles. "No hem rebut cap mena de pressió ni del Govern espanyol ni de cap emissari" d'aquest Executiu. D'aquesta manera, ha desmentit les darreres informacions que assenyalaven, fins i tot, la intermediació del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per obtenir dades sobre els comptes de la família de Jordi Pujol. S'ha mostrat "respectuós" amb les declaracions d'Higini Cierco i ha afegit que si al final es demostren com a certes el Govern utilitzaria vies diplomàtiques per mostrar el seu "disgust" i "preocupació" a l'Executiu espanyol.

"El Govern no ha rebut cap mena de pressió ni del Govern espanyol ni de cap emissari" d'aquest Executiu. Així de categòric s'ha mostrat el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquest dimecres a la tarda a preguntes dels periodistes sobre les darreres informacions aparegudes a mitjans de comunicació espanyols i que fins i tot implicarien el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en les pressions rebudes pels germans Cierco per obtenir dades dels comptes de Jordi Pujol i la seva família. D'aquesta manera, Cinca ha reiterat les paraules del ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, la setmana passada afirmant que no van ser pressionats i que es van assabentar d'aquestes suposades pressions i amenaces denunciades per Higini Cierco al davant de la batlle quan el banc ja estava intervingut i més d'un any després que haguessin tingut lloc.

Cinca ha volgut mostrar "respecte absolut" per les manifestacions fetes per Cierco a la justícia però ha reiterat que quan a ells se'ls van comunicar aquestes pressions de les autoritats espanyoles van ser "insinuacions" i que no en tenen cap prova. Ha afegit que ara cal que la justícia faci la seva feina i esclareixi si realment aquests fets es van produir i, ha dit, si es demostren el Govern farà servir "les vies diplomàtiques" per mostrar la seva "preocupació" o "disgust" però ha remarcat que "encara no estem en aquest estadi".

Cinca ha insistit que en les comunicacions entre els dos estats en relació al cas Pujol sempre s'ha fet servir les vies diplomàtiques i les fórmules establertes en els convenis internacionals i ha negat que durant la visita de Rajoy a Andorra es tractessin altres temes que no fossin qüestions bilaterals entre els dos estats i la signatura del conveni per evitar la doble imposició. "No hi va haver cap mena de pregunta o comentari sobre aquestes qüestions", ha remarcat.

Cinca ha dit que el Govern andorrà és "alié a tot aquest enrenou" generat a Catalunya pel fet que autoritats espanyoles haguessin estat al darrere de les pressions a Cierco per obtenir no només dades de Pujol sinó també d'Oriol Junqueras i Artur Mas.