Cinca respon a SDP que el 2010 es va adoptar un posicionament sobre les Malvines similar al de Gibraltar

El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha tornat a fer referència aquest dimecres a la polèmica que s'ha aixecat arran del comunicat que els caps d'Estat i de Govern presents a la Cimera Iberoamericana van emetre en relació a la necessitat de posar fi a la situació "colonial" de Gibraltar. Arran de les crítiques del president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, lamentant que mai abans Andorra havia assumit un posicionament que pogués enfrontar-lo amb un país europeu, Cinca ha volgut recordar que l'any 2010, també en el marc de la Cimera Iberoamericana, es va emetre un comunicat "pràcticament amb els mateixos termes" al d'enguany de Gibraltar en relació a la situació de les illes Malvines, territori britànic reclamat per Argentina.

Jordi Cinca, en clara referència a les manifestacions de Jaume Bartumeu, ha dit que "a vegades tenim tanta pressa en posar en dubte el que Andorra fa en l'àmbit de les relacions internacionals que perdem la memòria". Així, ha assegurat que "no és veritat" que Andorra no hagi participat d'aquestes comunicacions en el si de la Cimera Iberoamericana en altres ocasions, i sobre qüestions molt similars a temes com el de Gibraltar.

El ministre s'ha reafirmat en el fet que el comunicat sobre Gibraltar no es posicionava per cap de les dues parts, i que bona mostra d'això és que no han rebut cap comunicació ni del Regne Unit ni d'Espanya "per manifestar cap mena d'inquietud", ja que la comunicació va ser feta amb uns termes "perfectament ajustats al que diuen les Nacions Unides".