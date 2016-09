Consulta als ciutadans sobre l’ús de la Ciutadella de Castellciutat

El ple municipal de la Seu va aprovar una moció d’ERC per fer una consulta als ciutadans perquè es pronunciïn sobre l’ús que s’hauria de donar a la Ciutadella de Castellciutat. El portaveu republicà, Francesc Viaplana, grup que va entrar la moció al ple, va assenyalar la “importància” de la Ciutadella tant per la “seva ubicació” com per la “seva història”. Així mateix, el republicà creu que “l’espai podria acollir moltíssimes activitats o serveis”.

L’aprofitament d’aquest espai, que durant la seva història ha passat per moltes fases, ha estat motiu de debat a la ciutat i va centrar part de l’anterior campanya municipal, en què tots els grups van prometre donar-li un ús. La moció va ser aprovada pels grups municipals d’ERC, Convergència i la CUP, amb l’abstenció de Compromís x la Seu.

La Ciutadella de Castellciutat és una fortificació borbònica construïda a principis del segle XVIII, enmig del turó de Castellciutat. La fortalesa, abandonada durant la Segona República, va ser restaurada i rehabilitada a partir del 1950 i usada com a emplaçament militar fins al 1993, en què va ser cedida al municipi. Després va passar a ser seu de l’escola d’hostaleria Joviat, que va projectar una zona hotelera, però el projecte no va quallar i va abandonar el recinte. El mal estat del recinte, l’estat de deixadesa i el seu ús han estat motiu de debat i enfrontament entre els grups municipals. Actualment, va explicar Viaplana, el govern municipal negocia amb Cevasa, empresa propietària de part de les instal·lacions, perquè torni a ser de titularitat municipal.