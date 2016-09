DA vol que el Govern pugui disposar d’informació secreta durant 40 anys

Des del principi de la legislatura, i sobretot com a conseqüència directa del cas BPA, si una qüestió ha estat motiu de polèmica en l’àmbit polític aquesta no és altra que la dificultat que han tingut els grups parlamentaris de l’oposició per tenir accés a informació que el Govern –i institucions com l’INAF, la Uifand o l’AREB- s’han negat a entregar al·legant de forma recurrent motius de confidencialitat. Doncs ara el grup parlamentari demòcrata ha redactat un esborrany de proposició de llei, “De transparència, incompatibilitats i conflictes d’interès en el sector públic (de transparència i bon govern)”, que teòricament ha de servir per posar remei a aquesta i altres polèmiques qüestions. Amb tot, en l’articulat hi ha punts que no faran fàcil el compliment del principi de transparència.

Així, el text, que ha pogut consultar el BonDia, regula la “informació reservada”, la qual el Govern podrà mantenir en secret durant 40 anys. En concret, la normativa elaborada pels demòcrates exposa que “els assumptes declarats com a informació reservada seran coneguts només per aquelles persones expressament facultades”, mentre que “la declaració com a informació reservada correspon exclusivament al Govern, que només podrà efectuar-la per raons de seguretat i interès públics i amb ple sotmetiment als principis de legalitat i proporcionalitat”. Tanmateix, també s’estableix que la declaració “serà sempre motivada” i “especificarà les persones o òrgans que poden tenir accés a la informació i la durada del règim de classificació, que en cap cas podrà excedir els quaranta anys”. A més, el grup demòcrata té la intenció d’endurir el Codi Penal per evitar filtracions d’informacions d’aquest tipus. Per aquest motiu, en la mateixa proposició de llei inclouen una disposició addicional de modificació del Codi Penal, l’objecte de la qual és que “la revelació d’informació qualificada de reservada que dugui a terme qualsevol persona que hi hagi accedit ha de ser castigada amb pena de presó de tres mesos a tres anys i inhabilitació per a l’exercici de càrrec de fins a cinc anys”.

Una altra qüestió que pretenen regular els consellers generals demòcrates són els conflictes d’interès, per assegurar-se que “l’actuació de les persones que intervenen en l’adopció de les decisions de les institucions públiques andorranes s’orientarà exclusivament a les finalitats determinades per la llei i, en tot cas, a l’interès públic, amb exclusió de qualsevol interès privat propi, familiar o compartit amb terceres persones”. Amb aquesta finalitat, el text proposat per DA preveu un conjunt d’obligacions de declaració dels interessos propis dels càrrecs i personal. Aquests preceptes afectaran els representants del Consell General i els comuns, i els membres del Govern i l’administració general, les entitats parapúbliques i de dret públic, les societats públiques, el Tribunal Constitucional, el Consell Superior de Justícia, el Tribunal de Comptes, el Raonador del Ciutadà i l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Declaració no pública

Un dels punts clau que inclou la proposició de llei per evitar els conflictes d’interès és la “Declaració de béns” que s’haurà de formular en el moment d’accés al càrrec dels llocs esmentats anteriorment. En concret, es tracta de la “declaració de béns i drets patrimonials propis i dels seus fills a càrrec”. A més, “els cònjuges i persones amb anàloga relació afectiva hauran de presentar també una declaració sobre els seus béns i els dels fills al seu càrrec, en termes similars”. La proposició de llei exposa que el Govern i els comuns hauran d’establir un model de declaració aplicable a les persones determinades en aquest precepte, que inclourà els béns i drets patrimonials amb una valoració superior a 20.000 euros, els comptes bancaris, títols de participació en entitats privades de qualsevol tipus, amb indicació de l’objecte social i les societats participades per l’entitat i deutes, així com els comentaris i observacions que cadascun dels declarants consideri adequats. No obstant això, la voluntat dels demòcrates és que els ciutadans no puguin tenir accés a aquesta informació. És a dir, no es preveu que siguin unes dades públiques sinó que “tenen caràcter confidencial” i “podran ser consultades tan sols pels mateixos afectats i qui ells autoritzin o bé en el marc d’un procediment judicial”.

Igualment, es preveu la creació d’un registre de conflictes d’interès en què es dipositaran les declaracions d’activitats i interessos en l’àmbit de l’administració general, on hi constaran les declaracions de totes les persones dependents de la mateixa administració general i les altres institucions i entitats estatals.

Conflictes d’interès

També en el capítol dels conflictes d’interès destaquen els articles 13 i 14, que regulen la “Prohibició de participacions patrimonials” i les “Prohibicions de contractar i rebre subvencions i avals”. De la normativa que proposa el grup demòcrata crida l’atenció en el primer dels casos que, si bé s’estableixen límits que determinats càrrecs puguin tenir participació en empreses que siguin contrac­tades per l’administració, no en fixa la prohibició total sinó que planteja un percentatge (encara per definir) a partir del qual no es podrien tenir les participacions: “Les següents persones no podran tenir participacions directes o indirectes superiors al [...] % en empreses o entitats que contractin, directament o indirectament, amb l’administració corresponent o amb la que es trobada vinculada l’entitat corresponent, o que en rebi subvencions o avals.”

Les persones a qui afectaria aquesta normativa serien els membres del Govern i els consellers dels comuns, els membres del Consell General i dels comuns que formin part dels òrgans de contractació, els alts càrrecs de l’administració i dels comuns i de les entitats de dret públic i parapúbliques i els seus cònjuges o persones amb anàloga relació afectiva, “així com els familiars fins al [...] grau de consanguinitat”. I en el segon dels casos, malgrat que l’article es tituli “Prohibicions de contractar i rebre subvencions i avals”, es permet que les empreses participades per un familiar d’un càrrec puguin rebre subvencions de la institució que representen sempre que no estigui per sobre del 50%: “Les empreses o entitats participades en més d’un 50% per cent per familiars fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat” dels càrrecs esmentats anteriorment “no podran subscriure contractes ni rebre subvencions o avals de les corresponents administracions durant el període d’ocupació del càrrec”.