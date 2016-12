Descarrega garanteix "tot el diàleg possible" amb els implicats en la reforma de la Funció Pública

Eva Descarrega i Ester Molné han jurat el càrrec aquest dijous al migdia com a ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa, i secretària d'Estat de Justícia i Interior, respectivament. Descarrega ha promès "tot el diàleg possible" i "totes les reunions que siguin necessàries" perquè els implicats en la reforma de la Funció Pública hi "puguin participar". Així mateix, ha assenyalat que la seva voluntat és entrar a tràmit parlamentari el projecte de llei a finals del primer semestre del 2017, i que estan enllestint una diagnosi de la situació a l'administració, en base a enquestes i entrevistes fetes als treballadors, que es farà públic aquest gener. Per la seva part, Molné ha recordat que els projectes en curs al seu ministeri "no em vénen de nou" perquè ja fa un any que hi treballa com a assessora, i ha destacat que s'està ultimant l'avantprojecte de llei del codi de procediment civil, perquè properament s'entregui als òrgans judicials perquè hi facin les seves aportacions. El cap de Govern, Antoni Martí, ha volgut destacar que els canvis ministerials impliquen "renovació", però que en aquest cas seran dins "la continuïtat".