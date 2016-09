Dures crítiques de l’oposició al text sobre transparència que proposa DA

Com era de preveure, l’esborrany de la proposició de llei qualificada de transparència, incompatibilitats i conflictes d’interès en el sector públic elaborat pel grup parlamentari demòcrata que, entre altres mesures, preveu que el Govern pugui tenir informació reservada sense desclassificar durant 40 anys, no ha agradat gens ni mica als grups de l’oposició. De fet, el rebuig a la proposta dels demòcrates és unànime entre Liberals d’Andorra, Partit Socialdemòcrata (PS) i Socialdemocràcia i Progrés (SDP).

Així, la consellera del grup parlamentari liberal, Judith Pallarés, considera que “sembla una llei de control absolut”. Igualment, i sense voler entrar en l’anàlisi de les propostes concretes que estableix el text, la parlamentària liberal insisteix que “d’entrada sembla un text més destinat al control que a facilitar la transparència” i inclús ironitza: “Sembla que ni ells [els consellers demòcrates] se l’hagin llegit dues vegades.” Malgrat això, la política massanenca recorda que és un esborrany de treball i confia que en pugui sortir “una llei consensuada per tots”. En una línia molt semblant es mostra la secretària d’organització del PS, Susanna Vela, que deixa clar que “per fer això més val no fer res” ja que la proposta actual de DA “és per anar pitjor del que estem”. La política socialdemòcrata assegura que es tracta d’un “text molt mal fet, és un voler i no poder, té moltes deficiències”. Vela sí que es refereix a aspectes concrets de l’esborrany de la proposició de llei i, en especial, mostra el des­acord dels socialdemòcrates amb propostes com que siguin confidencials les declaracions de béns dels càrrecs públics, que el règim d’incompatibilitats només afecti els càrrecs públics en dedicació exclusiva o que el Govern pugui tenir informació secreta durant 40 anys. La secretària d’organització del PS creu que “es vol barrejar molts conceptes diferents” en una mateixa llei. Per tot plegat, si bé no veuen malament que hi hagi un treball conjunt de totes les forces polítiques per tirar endavant una normativa de l’accés a la informació i la transparència, des del PS pensen que el text dels demòcrates no en pot ser la base perquè “no té cap ni peus”, remarca Vela.

Mentrestant, el conseller general del grup mixt d’SDP Víctor Naudi exposa que és un text que “necessita molt més treball ja que és molt genèric i s’hauria de detallar molt més”, i en qüestions com el règim d’incompatibilitats o les mesures per evitar els conflictes d’interès “s’hauria d’anar més lluny”. A la vegada, Naudi també creu que “caldria un consens” per aprovar-lo.

Els demòcrates van enviar l’esborrany del text a principi d’estiu als grups parlamentaris de l’oposició i des d’aleshores no hi hagut més contactes per tractar d’una qüestió que de moment està lluny de l’entesa.