El cap del Govern compareix a la comissió especial BPA

El cap de Govern, Antoni Martí, compareix en aquests moments davant la Comissió Especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l'Estabilitat Financera per tal de clarificar determinades qüestions arran de les notícies publicades en diversos mitjans de comunicació en relació a l'afer BPA, i per tal de compartir amb la comissió altres informacions referents als avenços i reformes necessàries en matèria de supervisió financera.