El Comú d'Andorra la Vella habilitarà un espai públic en una parcel·la de l'avinguda Santa Coloma

El Comú d'Andorra la Vella ha previst fer un espai per als ciutadans amb bancs, jocs infantils i quatre places d'aparcament al solar que es troba ubicat a l'avinguda Santa Coloma, 55. Es tracta d'una parcel·la on hi havia uns edificis que es van enderrocar i al conveni que ja hi havia signat entre el Comú i la propietat, s'hi ha afegit una addenda a través de la qual la corporació comunal es compromet a fer una inversió d'entre 20.000 i 25.000 euros i a canvi té aquest espai per un termini de tres anys.

El conseller d'Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, ha posat en relleu que els treballs s'iniciaran en breu i es materialitzaran en poc temps, ja que no es tracta d'una obra complexa.

Cortés destaca que actualment aquest espai ofereix "molt mala imatge" i per això s'ha decidit "actuar i sanejar" aquesta parcel·la, alhora que es pretén "donar servei a la gent". A més a més, també es planteja la possibilitat que a la paret de l'edifici que dóna a aquest espai s'hi pugui fer un mural similar al que s'ha fet al darrere de l'edifici del Comú.

L'addenda que s'ha fet al conveni que ja hi havia signat entre els privats i el Comú preveu la inversió abans esmentada i que el terreny sigui d'ús públic per un termini de tres anys. En cas que els propietaris volguessin edificar-hi abans, haurien d'indemnitzar la corporació per la inversió feta.