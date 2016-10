El Comú d'Andorra la Vella transformarà l'avinguda Tarragona en una via arbrada

El Comú d'Andorra la Vella té previst transformar l'avinguda Tarragona "de la via ràpida que és ara a una via urbana amb una mitjana arbrada", segons ha explicat aquest dimecres la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. La remodelació es farà aprofitant els treballs d'enquitranament de carrers que aquests dies du a terme el Govern. L'obra del Comú té un pressupost de 80.000 euros i és previst que estigui acabada a final de novembre o principi de desembre. El projecte eliminarà les 27 places d’aparcament gratuïtes que hi ha ara.

La primera fase de la remodelació de l'avinguda Tarragona comprendrà el tram de 264 metres lineals des de la rotonda Josep Escaler fins a l'alçada del carrer de la Vinya, abans d'arribar a la rotonda dels Marginets. L'obra té un cost estimat de 80.000 euros i és previst que estigui enllestida abans del Pont de la Puríssima, al desembre. La segona fase del projecte, que remodelaria l'avinguda fins a l'alçada del carrer Terra Vella, es duria a terme l'any vinent.

El 'rentat de cara' de l'avinguda comportarà l'eliminació de 27 places d'aparcament gratuïtes que queden a un cantó de la via. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha explicat que les places no eren de pagament "perquè eren provisionals" i ha mostrat un plànol amb els tres grans aparcaments que hi ha a la zona, "que serviran per contrarestar l'efecte de les obres". La dirigent ha afegit que des del Comú han consultat els comercials de la zona, que "estan molt contents" amb la remodelació de la via.

El Govern arreglarà el paviment de l'avinguda Tarragona i hi farà un carril per a bicicletes. "Des del Comú contribuirem a transformar aquesta via ràpida en una via urbana, que doni un caire urbà a la zona, amb la construcció d'una mitjana arbrada", ha explicat el conseller d'Urbanisme, Josep Antoni Cortés.

Cortés també ha considerat que la construcció d'un carril de pujada per a bicicletes, que realitzarà el Govern juntament amb l'enquitranament de la via, "incrementarà la seguretat dels ciclistes" i contribuirà a "pacificar" el trànsit de la zona.