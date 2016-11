El Comú de la Massana aprova una recompra de preferents per 1,5 milions

El Consell de Comú de la Massana va autoritzar ahir una nova recompra de preferents d’1,5 milions d’euros, la tercera, seguint els compromisos marcats en el moment de l’operació. Les entitats bancàries del país van subscriure participacions d’Estacions de Muntanya Arinsal Pal (EMAP) per valor de 19 milions d’euros. Amb la nova recompra, que serà efectiva a principis del mes de gener, el Comú haurà adquirit ja 4,38 milions d’euros d’aquestes participacions, per la qual cosa, el total que tindran els bancs serà de 14,6 milions, una xifra que es rebaixarà fins als 10,2 milions a finals d’aquest mandat.

“No només tenim previst aquesta rebaixa en les participacions preferents sinó que a finals de mandat tindrem una reducció important de l’endeutament global”, va assegurar el cònsol major, David Baró, en la presentació de la revisió del marc pressupostari per al mandat 2016-2019, que es va aprovar ahir al matí, després que el Tribunal de Comptes ja l’hagi validat. Baró va destacar que “tot i que el Tribunal de Comptes permetia augmentar la despesa fins al 0,6 %, el Comú de la Massana es manté en la tendència d’anar reduint les despeses de funcionament per poder augmentar la inversió, que de cara a l’any que ve serà gairebé de 2 milions d’euros”.

La previsió d’inversió real per al període 2016-2019 se situa en 7,34 milions d’euros. Pel que fa a l’endeutament, s’estima que a finals del 2017 estigui situat al 84,19%, quasi set punts per sota del fixat pels paràmetres de sostenibilitat.

En la sessió celebrada ahir també es va aprovar l’ordinació tributària i la de preus públics per a l’any vinent, que preveu, de nou, la congelació de taxes i tributs, seguint la línia dels darrers anys, per tal de potenciar la reactivació econòmica.

D’altra banda, el Comú de la Massana va decidir tirar endavant una prova pilot de pas de vianants il·luminat, per tal de millorar la seguretat dels vianants. Amb aquesta prova es comprovarà si el sistema de leds aguanta les baixes temperatures i les inclemències pròpies de l’hivern al país.