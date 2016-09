El Comú de la Massana tanca el primer semestre amb un superàvit de 2,6 milions

El Comú de la Massana ha tancat la liquidació del segon trimestre de l’any amb un superàvit de 2,6 milions euros, segons va exposar ahir, en la sessió de consell de comú, el cònsol major i conseller de Finances. David Baró, però, va voler matisar que el resultat encara no és extrapolable al tancament l’exercici, tot i que ja marca la tendència.

En aquest sentit, el cònsol va recordar que la projecció del nou marc pressupostari preveu una liquidació final amb superàvit de més de 600.000 euros i una reducció important de l’endeutament, que podria situar-se al voltant de 13 milions d’euros. D’aquesta manera, l’endeutament estaria situat al voltant del 100% del màxim permès per la Llei de finances comunals, una xifra que es reduiria fins al 69% en acabar el mandat.

L’objectiu marcat, va recordar Baró, era “estar per sota del 105% del màxim permès i estarem al 102%”, motiu pel qual va mostrar la satisfacció per la gestió feta fins ara, si bé va advertir que “s’ha de continuar en aquesta línia, sent prudents i no estirant més el braç que la màniga”.

Pel que fa a les dades del primer semestre, les despeses han estat de 4,2 milions d’euros, xifra que equival a un 30% del previst, i els ingressos de 6,8, un 49,35% del pressupostat. Els fons de tresoreria el 30 de juny eren de 5,5 milions d’euros.

Canvi als estatuts d’EMAP

D’altra banda, en la sessió d’ahir es va aprovar per unanimitat un canvi en el text dels estatuts de la societat Estacions de Muntanya Arinsal-Pal (EMAP), per adaptar-los a l’actualitat. Així, s’ha ampliat l’objecte de la societat amb noves activitats, ja que l’estació aposta pel creixement dels serveis i esdeveniments. També ha canviat l’article sobre el consell d’administració per poder ampliar-lo amb dos membres professionals més, i s’ha clarificat que els càrrecs polítics no poden tenir cap remuneració mentre que els professionals sí que en poden percebre. Finalment, s’ha fet un canvi en el règim econòmic de la societat per quadrar els tancaments amb els del Comú i evitar decalatges.

D’altra banda, en la sessió de consell de comú també es va modificar diversos preus públics, com el de menjador per a la gent gran, en què el menú queda fixat en 5 euros, i el de diversos serveis d’esports i joventut, com les activitats de vacances escolars (per exemple les de Tots Sants), que tindran un cost de 9,50 euros per dia. El preu dels esports d’estiu ha quedat fixat en 50 euros setmanals i el de les Setmanes temàtiques, en

60 euros.