El Comú d'Encamp subhastarà a començament del 2017 els pisos del Pas i espera ingressar 5,2 milions d'euros

El Comú d'Encamp traurà a subhasta a principis del 2017 tres lots amb béns immobles que posseeix a l'edifici de la Solana del Pas de la Casa i pels quals espera poder ingressar uns 5,2 milions d'euros. Es tracta de 15 apartaments i les seves places d'aparcament i trasters pels quals espera poder ingressar tres milions, dos locals comercials més les seves places d'aparcament que sortiran a un preu d'1,7 milions i l'espai de pas que connecta el carrer de la Solana i el de Bearn, que se subhastarà per uns 550.000 euros.

El cònsol major, Jordi Torres, ha recordat que aquesta valoració ja es va fer quan es va extingir la concessió i que la previsió és que a principis de l'any que ve es pugui publicar l'edicte per procedir de manera immediata a la subhasta, la primera de les quals serà integral, és a dir, dels tres lots i, en cas que no es pugui licitar es faran subhastes lot per lot. El cònsol ha destacat que aquest és un patrimoni comunal al qual no se li treu rendiment i que suposa per a les arques comunals uns 105.000 euros a l'any de despeses. L'oposició s'ha mostrat d'acord en el fet que es faci aquesta subhasta i així, tal com ha assenyalat el conseller del Partit Socialdemòcrata + Independents Pere Marsenyach aquesta és "l'opció més bona" per donar sortida a uns pisos, que ha recordat, van ser construïts quan hi havia una mancança al Pas d'habitatges de lloguer i, per la seva banda, el conseller de Liberals + Independents, Jordi Troguet, també s'ha mostrat d'acord que es pugui treure uns diners d'aquesta subhasta.

Durant la sessió de consell extraordinària celebrada aquest dijous també s'ha votat la pròrroga de cara a l'any que ve de la congelació de les transferències que els comuns reben del Govern en 54 milions, la qual cosa ha generat les crítiques de l'oposició. D'aquesta manera, el conseller del PS+I Joan Sans ha manifestat que aquesta qüestió ha "esdevingut una entelèquia de DA", ja que des del 2014 que es parla que la qüestió està sobre la taula i que la resolució serà immediata però "malauradament" aquestes "promeses" no es complexin, ha remarcat, i això va en detriment dels ciutadans. De la seva banda, la consellera de Liberals Maribel Lafoz ha destacat que "quan les coses són repetitives s'hi ha de posar un fre" i ha lamentat que es vagi congelant aquestes transferències mentre no es resol res i s'estigui incomplint, d'aquesta manera, la llei de transferències. És per això, ha remarcat, que "estudiaran la impugnació" de l'acord entre el Govern i els comuns, ja que creuen que el que cal és que "la llei s'apliqui". Torres ha respost que la demanda del Govern és "coherent i lògica" i ha destacat que tenien un període de dos anys per tancar la qüestió però ha afegit que enmig hi ha hagut eleccions comunals i generals i que això ha endarrerit la feina. De totes maneres ha enumerat les lleis que han estat modificades o que s'han impulsat i que han suposat un avenç en l'aclariment de les competències i ha considerat que des que Consol Naudí és secretària d'Estat de Relacions Institucionals, aquest treball s'ha accelerat i confia que el 2017 es pugui concloure perquè "es va en la bona línia".

Durant la sessió, Troguet s'ha queixat que el protocol per a la treta de neu al Pas de la Casa no hagi funcionat de manera correcta en la nevada de dimecres. Així, ha manifestat que "no ha funcionat o no s'ha complert com calia" ja que a la nit hi havia carrers, segons ha destacat, en què la màquina no havia passat, tot i que ho ha de fer per obrir el pas i tirar sal. Això li ha servit per denunciar "l'abandó" en què es troba el Pas, lamentant que ara es vulgui convertir el poble en un 'outlet' i també que sigui l'única parròquia en què els ciutadans per anar d'un lloc a l'altre hagin de pagar un túnel (el d'Envalira), la qual cosa l'ha portat a proposar que es rescati la concessió. El cònsol major ha destacat que li "sobtaven" aquestes declaracions ja que el protocol de la treta de neu havia funcionat i ha afegit que "el que no es pot pretendre" és que "mitja hora després de la nevada" estigui ja tot net. En aquest sentit, ha manifestat que hi ha una màquina llevaneu de guàrdia tota la nit però que, quan neva, és complicat tenir-ho tot net si no para la precipitació. Pel que fa a la proposta del túnel, ha manifestat que veu "complicat" que les finances del Govern poguessin fer front al rescat de la concessió.

El cònsol també ha remarcat que la sessió d'aquest dijous hagi servit per validar acords de la junta de govern per tirar endavant el soterrament de contenidors a la zona del Tremat per 40.000 euros i que això serveixi per continuar la política ja iniciada en aquest sentit; per licitar la voravia a la zona de Bonavista on també s'aprofitarà per fer una petita plaça amb una font, bancs i arbres que pot tenir un cost de 75.000 euros i, a l'últim, arranjaments a la voravia i la retirada dels piquets a les avingudes de Joan Martí i François Mitterrand, que costaran 53.000 euros.

A l'últim, la majoria ha informat que el tercer trimestre de l'any s'ha tancat amb un superàvit de 2,4 milions i l'endeutament se situa en 25,2 milions, al 102,64% del sostre d'endeutament situat en el 200%. Troguet ha demanat pel fet que les societats estiguin tenint aquest any un resultat inferior a l'any anterior, a la qual cosa el conseller de Finances, Jordi Rogel, ha destacat que en el cas de Gasopas s'atribueix als dies de tancament de la frontera i al fet que el preu del carburant hagi baixat i, pel que fa a Sercensa, Torres ha destacat que es tracta d'un marge comercial que va en funció del preu al qual es compra l'electricitat ja que el preu de venda és el mateix que fixa FEDA.