El conveni per a l’agència tributària única, encara pendent de signar

El conveni del Govern i els set comuns per a la creació de l’Agència Tributària única encara està pendent de firmar. Els cònsols asseguren que tenen l’esborrany i ara faran les seves aportacions. Després haurà de retornar-se al Govern, que les haurà d’estudiar. Tot i això, tal com van confirmar ahir Josep Àngel Mortés i David Baró, cònsols majors d’Ordino i de la Massana, esperen que a finals d’any ja estigui signat. Aquest conveni és el primer pas per tenir l’Agència Tributària única, ja que després caldrà concretar molts aspectes tècnics i elaborar una llei de creació de l’ens, per finalment fer-lo realitat. Una execució que s’espera que es finalitzi a finals del 2017.

Els cònsols no volen concretar, perquè encara no es té el conveni signat, si, segons ells, només aporta qüestions molt genèriques com “la recerca de l’eficiència, l’autonomia dels comuns i la voluntat de crear-ho”, va explicar Baró. A banda del conveni els comuns també hauran d’acordar quins recursos humans aportaran a l’agència única, i si n’hi aportaran tots els comuns o no. El que està clar és que la llei haurà de preveure dues direccions paritàries d’aquesta agència, i haurà de definir bé la gestió de la recaptació i la part executora, segons va afirmar el cònsol de la Massana.

La unificació dels impostos és vista pels cònsols com una cosa “a llarg termini”, va dir Mortés. “Però és pràcticament impossible que les taxes siguin iguals per a totes les parròquies, perquè algunes van en funció dels habitants”, va puntualitzar Baró.

Els cònsols esperen que la setmana vinent puguin reunir-se amb els representants del Govern per acabar de tancar aquest conveni i signar-lo finalment.

Cria de la perdiu xerra

En la reunió de cònsols d’ahir, celebrada al Comú d’Ordino, també es va aprovar una aportació de 1.000 euros de cada corporació al projecte de cria de la perdiu xerra autòctona. Un projecte presentat per la Federació Andorrana de Caça i Pesca i que consisteix a crear àrees per a la cria d’aquestes perdius i voladors, per regenerar aquesta espècie autòctona.

Per altra banda, també es va aprovar el calendari de les reunions de cònsols i es va decidir que la propera serà al mes de febrer.

Es crea la comissió per engegar el cens caní d’ADN

Els cònsols van aprovar ahir la creació de la comissió que ha de posar en marxa el cens caní d’ADN, que servirà per detectar de quins gossos són les femtes que hi ha al carrer i que no han estat recollides per sancionar els propietaris. Segons van explicar ahir, aquesta comissió està formada per membres amb un perfil tècnic i altres amb un perfil polític. Els mandataris comunals ja van decidir en la passada reunió de cònsols que siguin els propietaris els que paguin les analítiques d’ADN, que costaran uns 30 euros.

Adaptació de les tarifes de l’Sdadv

Els cònsols, després de la sol·licitud feta pels directors de les emissores de ràdio del Principat, estan a favor de la modificació de la llei per tenir unes tarifes de l’SDADV més ajustades a la realitat europea. “Aquesta adaptació de tarifes serà més favorable per a tothom, tant en l’àmbit públic com en el privat”, va destacar el cònsol major d’Ordino.