El gos per detectar verins s'incorporarà al Cos de Banders abans d'acabar l'any

El Cos de Banders ha celebrat aquest dimarts al matí, i per primera vegada a la seva història, la festa del seu patró, Sant Francesc d'Assís, que també és patró dels animals i de l'ecologia. Els integrants del cos, acompanyats de representació de Bombers i d'Agents Rurals de Catalunya, entre d'altres, s'han reunit en un acte per homenatjar els banders que fa més de vint anys que treballen, les dues noves incorporacions i també per recordar dos membres que han perdut la vida els darrers anys. Durant l'acte, el director del cos, Miquel Rossell, ha aprofitat per informar que ja s'està ensinistrant el gos que ajudarà en la detecció de verins, una competència que passa a ser dels Banders des de l'entrada en vigor de la nova Llei de caça. Rossell ha explicat que "en menys de tres mesos" ja s'incorporarà al cos i acompanyarà als banders en el rastreig de zones. D'altra banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha assegurat que els mitjans humans i tècnics del cos estan coberts. Actualment hi ha 19 efectius i s'està "en procés de contractació" d'una altra persona.

Text: Sant Francesc d'Assís. Aquest ha estat el sant escollit pel Cos de Banders per al seu patró, per ser sant també dels animals i de l'ecologia. Així ho van sol·licitar al copríncep episcopal i arquebisbe de la Seu d'Urgell, Joan-Enric Vives, petició que va ser concedida el passat mes de gener. Aquest 4 d'octubre ha estat la primera vegada que l'han celebrat.

Coincidint amb el seu dia, els banders s'han reunit en una jornada que ha comptat amb una missa i amb un acte d'homenatge als integrants que fa més de vint anys que són al cos, a les dues noves incorporacions i, finalment, a les famílies dels dos banders que han perdut la vida els darrers anys. Un acte que també ha servit per "fer balanç" i "exposar els objectius" futurs del cos, ha destacat el director, Miquel Rossell. Un d'aquests objectius és poder comptar amb un gos ensinistrat per a la detecció de verins.

Tal com ha informat Rossell, des que es van aprovar els canvis de la Llei de caça, les competències de detecció i control de verins passa a ser del Cos de Banders (abans era de la Policia). I a partir d'aquí, "calia una eina per treballar i ser més àgils en la detecció". Per aquest motiu, estan formant un gos que acompanyarà els banders i farà aquestes tasques de detecció. "Els verins estan col·locats a qualsevol lloc, i hi tenen accés els animals, però també les persones i els nens", ha exposat Rossell. El director del cos ha explicat que en "menys de tres mesos" el gos ja "s'incorporarà en el dia a dia".

Pel que fa a la resta de tasques que desenvolupen, Rossell n'ha destacat la de formació que es fa als alumnes del país, al voltant de 1.200 l'any, on se'ls inculca respecte per la fauna i flora i se'ls explica, també sobre el terreny, en què consisteix la tasca dels Banders.

Per la seva banda la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, present a l'acte en substitució del cap de Govern, Toni Martí (que no ha pogut abandonar la sessió del Consell General), ha fet una valoració positiva d'aquesta nova festivitat. "És la primera vegada que celebrem el dia del patró dels Banders, l'únic cos que no tenia patró". Calvó ha explicat que actualment el cos el formen 19 persones i que s'està "en procés de contractació" d’una altra per cobrir una vacant. Pel que fa a les dotacions de mitjans humans, ha assegurat que són "suficients per complir amb la missió que tenen encomanada per la llei". Una opinió diferent a la de Rossell, que considera que "són pocs", però "hem de ser conscients del moment que viu el país".

Abocaments al riu

En un altre ordre de coses, la ministra ha analitzat la problemàtica relacionada amb el riu Valira al seu pas per la capital, pel que fa a abocaments d'aigües residuals. "Estem al cas i treballem estretament amb el Comú", tot i que ha indicat que les inversions per arreglar aquella xarxa són "importants" i "requereixen d'un calendari llarg". La intenció és que el Comú es pugui embrancar al col·lector del Govern de manera temporal, "en el moment que pugui ser possible", d'aquí a un mig any, ha calculat. Calvó ha recordat que aquest punt és "dels únics que queden d'abocament en el medi natural".