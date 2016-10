El Govern adjudica per 18,6 milions la construcció de la futura Seu de la Justícia

El Govern ha adjudicat aquest dimecres la construcció de la futura Seu de la Justícia per un import de 18,6 milions d'euros. Serà una Unió Temporal d'Empresa (UTE), integrada per Copsa, Construccions Pujal i Mariné, la que farà les feines que tindran una durada de 30 mesos. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha destacat que es tracta "segurament" de l'obra més important que es durà a terme aquesta legislatura.

Una Unió Temporal d'Empreses (UTE) integrada per Copsa, Construccions Pujal i Mariné serà l'encarregada de dur a terme les obres de la futura Seu de la Justícia que estaran enllestides en un termini de 30 mesos un cop iniciades. Aquests treballs han estat adjudicats pel Consell de Ministres aquest dimecres per un import de 18.691.802 euros.

Es tracta, tal com ha destacat el ministre portaveu, Jordi Cinca, "segurament" de l'obra més important que es tiri endavant aquesta legislatura. La superfície total del futur edifici serà de 15.458 m2. D’aquesta manera disposarà de dos plantes soterrànies amb un total de 5.150 m2 construïts, destinades a 91 places d’aparcament i altres dependències tècniques, segons ha recordat Cinca.

La planta baixa, amb 1.636 m2, es destinarà principalment a vestíbul, recepció i registre, àrea de notificacions, Batllia de guàrdia i una sala polivalent de 236 m2. A la planta primera, de 1.851 metres, hi haurà una gran sala d’espera que donarà accés a les quatre sales de cúries i a les dues sales de vistes, a més dels espais reservats per als advocats i per als procuradors, així com l’àrea de treball dels nuncis.

Finalment, a les plantes superiors, de la segona a la setena amb un total de 6.538 m2, s’hi trobaran el Consell Superior de Justícia, les dependències de la Batllia, de la Fiscalia, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia, segons ha detallat Cinca.

D'altra banda, el Consell de Ministres celebrat aquest dimecres també ha adjudicat els treballs d’estabilització i millora de les condicions de drenatge de la plataforma de la carretera secundària 310 (Collada de Beixalís), a Locubsa, per un import de 255.000 euros.