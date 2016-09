El Govern aprova una emissió de bons per un import de 100 milions d’euros per refinançar el deute públic

El Govern ha aprovat el decret d'una emissió de deute públic per un import de 100 milions d'euros a l'empara del programa d'emissió de deute públic del 30 de març. El termini de l’emissió és d’un any en la modalitat de bons.

Aquesta nova emissió dóna continuïtat a l’aposta del Govern per diversificant les fonts de finançament de l’Estat i de gestionar el deute públic, tenint en compte la bona acollida que han tingut les diferents emissions per part dels inversors. Aquesta emissió incorpora, que entre les entitats que comercialitzaran aquest producte, es troba per primer cop l’entitat financera Vallbanc.

Les condicions finals de l'emissió són les següents:

Emissor: Govern del Principat d'Andorra

Nombre de títols emesos: 100.000

Categoria de l'instrument: Bo de cupó zero

Formalitzacions del deute: Bons a 12 mesos

Tipus d'interès fix: Cupó zero

Rendiments d'amortització: 0,75%/ any

Preu d'emissió de la unitat: 992,56 euros

La data d'entrada en vigor del Decret de l'emissió és el 28 de setembre del 2016, la data límit de formalització prop de les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà 10 d’octubre del 2016, abans de les 10:00 h. La subhasta per part de Govern es farà efectiva el 12 d’octubre del 2016, la liquidació de la subscripció el 17 del mateix mes, data fixada també com a venciment.