El Govern autoritza un avenç de fons de 700.000 euros per a l'enderroc del camp d'esports d'Aixovall

El Govern ha autoritzat un avenç de fons de 700.000 euros per finançar l’enderroc del camp d’esports d’Aixovall. Segons el contracte que es va signar al 1978, una vegada cessat el contracte d'arrendament, s'ha de restituir el Camp de l’Hortal de Casa Guineu d'Aixovall al seu estat anterior. Abans de l'acord d'arrendament, aquest terreny de 15.111 metres quadrats era un camp de conreu. Ara, el Govern té l’obligació d’enderrocar totes les construccions i instal·lacions fetes al terreny llogat, i restituir-lo a l’estat anterior, és a dir, al relleu topogràfic i a la utilitat agrícola que tenia l’any 1978.

Al 1978, el Govern va destinar el terreny a zona esportiva, principalment per a la pràctica del futbol, on hi va construir les graderies i instal·lacions complementàries com vestidors, sanitaris, dutxes, magatzems, etcètera. A banda, també va construir una altra zona esportiva més petita i d'ús polivalent, un aparcament, una edificació destinada a residència de conserges de les instal·lacions, una edificació destinada a cafeteria i dependències auxiliars, així com d'altres serveis, com un transformador elèctric, la caseta de control d’accés o els tancaments perimetrals.

El contracte d'arrendament va finalitzar el 31 de desembre del 2014, després que no fos possible un acord amb la propietat dels terrenys. Les obres d'enderroc s'han pressupostat en 700.000 euros i s'ha decretat un avenç de fons per fer els treballs, que són d'extrema urgència perquè segons transacció judicial els terrenys s'han de retornar als propietaris el 28 de febrer del 2017.

L'avenç de fons per les obres s'obtenen de dues partides pressupostàries: de l'estudi i projecte de la desviació de Sant Julià de Lòria, on estava previst un import de 625.000 euros, i de l'estudi i projecte de reforma de la Residència Solà d’Enclar, per un import de 75.000 euros.