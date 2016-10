El Govern espanyol evita “per ara” respondre sobre les coaccions a BPA

El Govern espanyol de Mariano Rajoy ha deixat esgotar el termini previst i no ha donat resposta a les preguntes que va registrar al Congrés de Diputats a finals d’agost el diputat del grup parlamentari del PSOE i portaveu d’aquest grup a la comissió d’Interior, Antonio Trevín, en relació a les presumptes coaccions i amenaces per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco en la seva compareixença davant la batlle Canòlic Mingorance.

Així ho han confirmat fonts del grup parlamentari del PSOE, que han lamentat aquest incompliment del termini previst, que acabava el 21 d’octubre passat, i la consegüent dilació de la resposta, una contesta que haurà d’arribar tant sí com no.

I és que, segons el funcionament de la cambra espanyola en aquests casos, ara el diputat que va plantejar les preguntes té dues opcions per poder obtenir una resposta. D’una banda, Trevín pot remetre un requeriment a la mesa de la cambra perquè s’insti l’executiu a complir les seves obligacions i doni una resposta per escrit a les qüestions plantejades, o, de l’altra, el diputat socialista té l’opció de reformular novament les preguntes perquè siguin contestades de forma oral en el marc de la comissió d’Interior del Congrés.

Des del grup parlamentari del PSOE es va explicar que encara no s’ha decidit per quina de les dues opcions es decantaran, ja que no només són les preguntes de Trevín en relació a Banca Privada d’Andorra les que l’executiu espanyol no ha contestat dins el termini previst per fer-ho, sinó que “n’hi ha moltes altres” i s’ha de determinar a quines es demanarà a través de la mesa que es respongui per escrit i quines es reformularan per ser contestades en les diferents comissions concernides.

De fet, a principis d’octubre les preguntes de Trevín sobre BPA ja van haver de ser reformulades suavitzant tant l’exposició de motius com el mateix enunciat de les interpel·lacions, després d’un requeriment d’aclariment de la mesa de la cambra en aquest sentit.

Així, en la reformulació de les preguntes, Trevín, que en l’exposició de motius de l’escrit original lamentava que “una vegada més el ministeri d’Interior sigui l’encarregat de portar les relacions d’Espanya amb Andorra sense que la diplomàcia espanyola tingui res a dir-hi o no consti que hagi dit res”, es limitava a recordar que des de l’any 2012 han aparegut als mitjans de comunicació informes que s’han demostrat falsos, presumptament fabricats per un grup de policies conegut com la “policia política” del ministeri d’Interior, i que a part d’aquest grup hi ha la sospita que una sèrie de responsables governamentals participarien en aquestes pràctiques.

Un cop exposat això, el diputat socialista, que en el primer escrit esmentava noms i càrrecs dels presumptes responsables d’aquestes actuacions, fa referència a informacions aparegudes als mitjans de comunicació sobre BPA i Banco Madrid i en destaca la gravetat, que justificaria “un ràpid aclariment” per part de l’executiu espanyol, i passa a formular les preguntes.

Concretament, i sempre amb el mateix format, Trevín pregunta al Govern espanyol per si porta a terme alguna actuació per investigar les actuacions denunciades per Higini Cierco en relació al director adjunt de la policia nacional espanyola, l’agregat d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, el secretari d’Estat de Comerç i el cap del gabinet del president Rajoy.