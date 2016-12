El Govern està buscant fora del país personal tècnic per a Estadística

“Estadístics, matemàtics, programadors, economistes aplicats i altres especialitats.” Aquest és el perfil de treballadors que l’executiu està buscant a l’exterior del país perquè s’incorporin al departament d’Estadística de cara al desplegament del primer pla estadístic d’Andorra, que ha de començar l’any vinent.

I així consta també en un document explicatiu que des de l’executiu s’ha fet arribar a professionals del sector de fora del país, i al qual ha tingut accés el BonDia, on s’explica que “hi ha força projectes en curs i d’altres pendents d’iniciar-se, però també cal mantenir un seguit d’estadístiques que s’executen des de fa uns anys”.

En el document, on s’esmenten, entre d’altres, projectes estratègics com el desplegament dels comptes econòmics nacionals i la instauració del registre estadístic de població i del registre estadístic d’empreses, s’informa els possibles interessats a ocupar una de les places, que en canvi no figuren al projecte de pressupost per a l’exercici 2017, de les condicions laborals que regeixen al departament d’Estadística.

D’aquesta manera, s’explica que el salari d’un tècnic seria de 2.002, 51 euros bruts per tretze pagues i per una jornada laboral de 40 hores setmanals, vuit hores i quinze minuts de dilluns a dijous i set hores els divendres. A més, s’incideix explícitament que “els tipus impositius de l’IRPF i la cotització a la Seguretat Social a Andorra són molt baixos en relació als dels països veïns”, i que la suma dels dos conceptes representaria el 10% del salari brut.

Així mateix, el document adverteix els interessats que la contractació d’aquest personal tècnic es farà a partir del març vinent i sota la fórmula “d’un contracte per obra/servei”. En aquest sentit, i després d’assenyalar que “no és un contracte laboral de caràcter indefinit o fix”, s’assegura sorprenentment que “és força més estable que el règim de contractacions practicat fins ara”. A més, i sense fer cap referència a l’existència de cap procés per a la provisió d’aquestes places, el document explicatiu informa els possibles candidats que “caldrà mantenir una entrevista prèvia i tractar d’encaixar les seves aptituds i interessos, així com conèixer el grau de disponibilitat els propers mesos”.

Tot i la necessitat de desplegar el pla estadístic i ser conscients que cal incorporar més personal al departament, cap de les 28 noves contractacions previstes en el projecte de pressupost per a l’exercici 2017 fa referència al departament d’Estadística.

De fet, l’article 20 de la mateixa llei del pressupost diu, en l’apartat 7, que “dels contractes amb personal eventual de prestació per obra o servei que estiguin vigents, se’n limita el nombre per a l’exercici 2017 al que hi ha previst al pressupost”. Tot i això, el mateix article recull que “per la creació de nous serveis o per serveis estratègics o imprescindibles es poden crear prestacions per obra o servei”, amb el vistiplau previ de la secretaria d’Estat de Funció Pública.