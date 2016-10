El Govern està disposat a agilitzar el procés de les comissions rogatòries

Després d’haver constatat algunes queixes per part de les autoritats judicials espanyoles en relació a la lentitud per obtenir resposta a diferents demandes a través de les comissions rogatòries per l’excessiva burocratització de tot el procés, una comissió de treball, amb presència ministerial, treballa en una reforma de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional.

En principi, i tot i que els treballs encara no estan enllestits, es tractaria, segons van confirmar fonts properes a l’executiu, d’una “actualització” de la llei amb la voluntat que hi pugui haver “una agilització del procés” de les comissions rogatòries, sempre, això sí, “amb les garanties oportunes”.

En aquesta línia, una de les possibilitats que s’estan avaluant és facilitar que les peticions de comissions rogatòries es puguin fer directament entre les autoritats judicials dels països concernits. I és que, segons estableix l’article 9 de l’actual Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, correspon al ministeri d’Afers Exteriors rebre aquestes peticions i retornar-les un cop hagin estat formalitzades. És a dir, la petició feta per una autoritat forana arriba a Exteriors, que la cursa al president del Tribunal de Batlles i en tramet una còpia al ministeri fiscal, fet que alenteix el procediment.

Per això, s’estudia que les peticions es puguin adreçar directament entre les autoritats judicials concernides, tot i que es busca un mecanisme perquè l’executiu estigui al cas de les demandes que es puguin tramitar.

De fet, la llei vigent, en l’article 10, ja preveu que en els casos que siguin considerats d’urgència les peticions de les autoritats judicials de l’Estat demandant puguin “adreçar-se a les autoritats judicials andorranes, ja sigui per via diplomàtica, ja sigui directament o ja sigui mitjançant l’Organització Internacional de Policia Criminal (Interpol).”