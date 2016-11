El Govern manté les dates per a la reforma de la Funció Pública

El Govern manté inalterable l’objectiu de tenir a punt la reforma de la Funció Pública al final del primer semestre del 2017 malgrat la dimissió del titular de la cartera que té la competència en aquesta matèria. Així ho explica l’encara ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, en la “salutació de comiat” enviada als funcionaris al web intern que s’ha posat en marxa amb motiu d’aquesta reforma, una de les principals línies de treball de l’executiu. Alcobé afirma que durant l’últim any i mig ha tingut “l’honor i el privilegi” d’encapçalar aquest ministeri, cartera a la qual es va incorporar la Secretaria d’Estat de Funció Pública el gener passat. El ministre recorda que un dels projeces en curs és la reforma de la Funció Püblica, “un projecte que, gràcies al treball iniciat, seguirà el seu curs amb l’objectiu que sigui una realitat a final del primer semester del 2017 amb la proposta d’una nova llei”. Segons afirma Alcobé, seran molt útils per fer un bon diagnòstic i les consegüents propostes de millora la recent pàgina web que s’ha creat recentment per informar de l’avançament del projecte, on tots els funcionaris poden aportar els seus comentaris i suggeriments, així com un proper qüestionari que arribarà al conjunt dels treballadors de l’administració, “a més de les nombroses entrevistes ja realitzades”. “Estic convençut que fruit d’aquest treball, el col·lectiu de persones de l’Administració Pública disposarà de noves eines, més adaptades a les necessitats, per desenvlupar les competències i trobar un enorn més gran d’oportunitats dins de l’Administració andorrana”, afirma Alcobé en la comunicació.