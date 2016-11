El grup liberal debat sobre la moció de censura, que descartarà presentar

El grup parlamentari liberal abordarà en la reunió d’avui la proposta de l’executiva de la formació perquè presenti una moció de censura contra el Govern de Demòcrates per Andorra d’Antoni Martí, proposta que, tret de canvi de posicionament de darrera hora, es descartarà ja que no és vista de bon grat per més de la meitat dels integrants del grup.

I és que, segons les fonts consultades, i tot i poder compartir la preocupació mostrada per l’executiva de la formació per la forma de fer política de DA, “esquitxada un dia sí l’altre també per escàndols –documentats i reconeguts– que malmeten la imatge del país i la de la seva classe política”, des de la majoria del grup es considera que la presentació de la moció pot comportar més una pèrdua de rèdit polític que no un guany.

D’una banda, perquè a hores d’ara, i davant les manifestacions de les files demòcrates, és gairebé impossible que una moció de censura, de què tampoc no s’ha parlat amb la resta de forces parlamentàries, pogués prosperar. I de l’altra, perquè malgrat afers com els del ministre Jordi Alcobé, confirmat després d’haver posat el càrrec a disposició del cap de Govern en reconèixer que va simultaniejar el càrrec de ministre amb tasques professionals a Banca Privada d’Andorra, es considera difícil de justificar una acció d’aquestes característiques tot just un any i mig després d’unes eleccions en què els demòcrates van revalidar la majoria absoluta.

Des del grup es confia que l’executiva de la formació entengui els motius pels quals es rebutja l’encàrrec fet. I és que, tal com van recordar les fonts consultades per aquest rotatiu, la decisió de l’òrgan directiu de demanar al grup parlamentari que iniciés el procediment per tirar endavant una moció de censura contra l’executiu es va prendre per unanimitat.

Vives lloa l’estabilitat

Qui també es va voler pronunciar sobre la proposta de moció de censura va ser el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, que va destacar que “els partits polítics sempre tenen iniciatives” tot i recordar que “el que cal remarcar és que al parlament hi ha majoria absoluta i, per tant, la població pot estar tranquil·la perquè l’estabilitat està assegurada”.

A més, el bisbe d’Urgell va remarcar que l’estabilitat és un factor molt “positiu”, ja que “mirant altres països veïns veiem que això no és així i crec que hem d’asserenar-nos tots i que tothom faci les iniciatives que vulgui”.