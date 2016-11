El grup liberal torna a preguntar pel material antibales de la policia

El grup parlamentari liberal ha entrat una pregunta amb resposta escrita al Govern per tal de conéixer si l’executiu ha dut a terme la renovació de material de la Policia per poder garantir el bon funcionament del cos. En concret, la pregunta de Carles Naudi d’Areny-Plandolit incideix en el fet de la renovació de 250 armilles antibales que caducaven al llarg d’aquest any 2016. En aquest sentit, també es sol·licita al Govern que facilit un inventari de les armilles antibales de les que disposa la Policia.

Precisament, Carles Naudi ja havia entrat, ara fa aproximadament un any, una pregunta sobre aquest tema amb el número de registre 1.099. En aquest cas el parlamentari vol saber si Govern ha dut a terme totes les adquisicions que l’executiu va exposar llavors en la seva resposta. A l’hora, la pregunta escrita demana conéixer quines altres adquisicions rellevants s’han fet i quines són les previsions de compra o de lloguer de material per poder garantir el bon funcionament del cos de policia.

La motivació d’aquesta pregunta no és altra “que garantir que la Policia pugui treballar amb l’equipament necessari, tant per la seva seguretat i com per la dels ciutadans andorrans i els visitants del país” assegura Carles Naudi, que destaca “la importància de disposar del material adient per tal que els cossos de seguretat puguin seguir exercint la seva tasca de manera òptima”.