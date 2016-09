El pla Renova rep 110 sol·licituds que sumen més de 540.000 euros i l'any que ve comptarà amb 1,5 milions

El Govern ha rebut fins al mes de setembre un total de 110 sol·licituds en el marc del pla Renova, una xifra que és lleugerament inferior a la del 2015 però que es valora de manera positiva des de l'Executiu, tenint en compte que la convocatòria d'aquest any s'ha obert uns mesos després que la de l'any passat. De cara al 2017, tal com ha anunciat el ministre portaveu, Jordi Cinca, aquest programa veurà incrementada la seva partida i serà d'1,5 milions front el milió que s'hi dedica aquest any. De moment, les sol·licituds tramitades s'eleven a 543.898 euros i s'espera que se superin, fins i tot, les xifres del 2015, tal com ha remarcat el cap de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel.

(Seguirà ampliació)