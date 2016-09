El pla Renova rep enguany 110 sol·licituds, que sumen 543.000 €

El programa Renova, per a la rehabilitació del parc immobiliari, l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables, ha rebut fins al setembre 110 sol·licituds d’ajuda directa, que ascendeixen a un import total de 543.898 euros. Es tracta d’un volum de demandes lleugerament inferior al que es va registrar el 2015 però que el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, va valorar positivament recordant que la convocatòria d’aquest any es va obrir a l’abril, mesos després respecte a la de l’any passat, i que les previsions assenyalen que fins i tot es pot arribar a superar el volum de demandes (196) que hi va haver l’any passat. Aprofitant el balanç d’aquest programa, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va posar en relleu que de cara a l’any que ve la partida disponible per a aquest projecte passarà del milió d’euros actual a un milió i mig.

Cinca va justificar l’increment en el fet que la partida disponible s’ha gairebé esgotat en cadascuna de les convocatòries i en el fet, també, que de cara a l’any que ve es vol ampliar aquest programa als establiments hotelers, que s’hi podran acollir per dur a terme les reformes derivades de l’aplicació de la nova llei dels allotjaments turístics. “A través del programa volem ajudar-los a adaptar-se a les noves exigències”, va destacar.

Pel que fa a la convocatòria d’aquest 2016, a banda de les sol·licituds directes també s’ha avalat préstecs per valor de 593.015 euros. Miquel també va concretar que 95 de les 110 demandes d’ajuda directa eren per a la implantació d’energies renovables i que per cada euro sol·licitat al Govern, el retorn per al teixit econòmic del país és de 6,99 euros. D’aquesta manera, el retorn del que s’ha sol·licitat fins ara puja a 3.799.954,19 euros. La previsió és que s’acabi l’any amb un nombre de sol·licituds similar al de l’any passat.

Miquel va recordar els canvis que s’han dut a terme en les diferents convocatòries per agilitzar els tràmits i també per facilitar l’execució de les obres, i va afegir que a poc a poc es va aconseguint l’objectiu que les sol·licituds siguin per a treballs de més envergadura. I per continuar incidint en el coneixement d’aquest programa, es posa en marxa una campanya informativa recordant que les empreses i els instal·ladors han de disposar de la corresponent capacitació professional que garanteixi l’eficiència i la qualitat en l’execució de les obres. D’aquesta manera, les empreses que realitzin aquests treballs han d’estar inscrites en el registre d’empreses instal·ladores i els operaris han de disposar del carnet d’instal·lador energètic. Aquesta campanya es vehicula a través de la pàgina web del ministeri de Medi Ambient.

L’atur es manté estable a l’agost, amb 434 persones

El mes d’agost els inscrits al Servei d’Ocupació en recerca de feina eren 434, un més que el mes anterior. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va manifestar que es manté, així doncs, la tendència positiva pel que fa a aquest indicador. I és que, segons va destacar, el nombre d’aturats és un 9,2% inferior al de l’agost de l’any passat. En concret, aquesta xifra és la més baixa registrada en un mes d’agost en els darrers sis anys. Cinca va expressar també la

confiança del Govern que l’atur es pugui mantenir en aquest nivell durant la tardor, tot i tractar-se d’una època en què habitualment hi ha un repunt de les persones sense feina. D’altra banda, el ministre va destacar també l’evolució positiva que s’està registrant pel que fa al nombre d’assalariats, que al juny era de 34.825, xifra que suposa una variació positiva de l’1,7% respecte al mateix mes de l’any

anterior. La mitjana d’assalariats durant els últims dotze mesos és de 36.212 (+1,6%).

Senyalització de les rotondes

El Govern va aprovar ahir licitar un concurs d’idees per a la unificació i harmonització del disseny de la senyalització a les rotondes destinada a anuncis d’esdeveniments. El concurs és de caràcter nacional i va dirigit als professionals del disseny en qualsevol del seu àmbit, residents a Andorra. El concurs està dotat amb 25.000 euros, que seran repartits en tres premis que concedirà un jurat. La data límit per presentar les ofertes és el

3 de desembre.

Nova base per al Coex

El Govern va aprovar convocar un concurs d’idees per seleccionar un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte de la nova base del COEX. El concurs, de caràcter nacional, tindrà una dotació de 26.250 euros, dividits en tres premis. El projecte ha de tenir en compte que l’edifici s’emplaçarà al mateix terreny ocupat ara, situat sota els viaductes d’enllaç a la boca est del túnel de les Dos Valires, a Encamp.

Dragatges a la zona d’Aixec

El Govern va adjudicar el projecte de millores hidràuliques i dragatges de la xarxa fluvial, a la zona d’Aixec i la part baixa dels Cortals d’Encamp. Les actuacions impliquen reforçar els murs del marge dret del riu Aixec malmesos per soscavament i reduir la rugositat del llit del riu sanejant-lo de vegetació. L’empresa adjudicatària és Progec SA, per un import de 124.875,84 euros, i els treballs s’executaran en tres mesos.

Reglaments de caça nous

El consell de ministres va aprovar la modificació de tres reglaments relacionats amb la pràctica de la caça: el reglament de gestió i caça d’espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, el reglament d’aplicació de la Llei de caça i el reglament d’avaluació per obtenir la llicència de caça. Els canvis permeten adaptar la normativa a la nova llei de caça i agilitzar els tràmits d’obtenció de les llicències.

Ofertes per a l’estació

El Govern va acordar ampliar el termini de presentació d’ofertes per al concurs d’adjudicació de la concessió de la gestió i el manteniment de l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA), atesa la sol·licitud de l’Associació de Transportistes de Viatgers d’Andorra. El termini de lliurament s’allarga fins al

31 d’octubre vinent, de manera que la concessió pugui estar operativa a finals d’aquest any.