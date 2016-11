El programa de l'Escola Meritxell per capacitar els joves per a la inserció laboral arrenca amb 16 usuaris

El programa per capacitar els joves d'entre 16 i 21 anys de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) per a la seva inserció laboral, 'Fent camí', s'ha posat en marxa tot just fa un mes atenent 16 usuaris, que es troben ara com ara en la fase inicial, la d'acollida. Tal com ha explicat el responsable del programa d'Inserció i Ocupació Laboral de l'EENSM, Òscar Fernández, aquests joves rebran una formació que els capaciti per a la seva inserció laboral i, posteriorment, faran estades formatives a les empreses. Aquest projecte es desenvolupa a les instal·lacions del Centre de Formació Professional d'Aixovall i els joves han rebut aquest dimarts la visita dels responsables de l'Escola Meritxell i també dels Ministeris d'Afers Socials, Justícia i Interior i d'Educació i Ensenyament Superior, que són les tres parts implicades en aquest programa. El titular d'Afers Socials, Xavier Espot, ha anunciat que el projecte per crear una xarxa d'empreses responsables que fomentin l'ocupació de persones amb discapacitat està "molt avançat" i que ara com ara es treballa en el logotip i el catàleg de beneficis i incentius.

Fa tot just un mes que l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) va donar el tret de sortida a un nou projecte dirigit a joves d'entre els 16 i els 21 anys que pretén capacitar-los per a la seva inserció laboral. Es tracta del programa 'Fent camí' que ha començat a funcionar amb 16 usuaris, que ara com ara es troben en l'etapa d'acollida, tal com ha destacat el responsable d'Inserció i Ocupació Laboral de l'EENSM, Òscar Fernández.

Els usuaris d'aquest programa han rebut aquest dimarts al matí la visita dels responsables de l'Escola Meritxell i també dels Ministeris d'Afers Socials, Justícia i Interior i d'Educació i Ensenyament Superior, que són les tres parts implicades en el projecte. Durant la visita, Fernández ha explicat que aquesta iniciativa té per objectiu "dotar els joves de les habilitats i competències" necessàries per inserir-se al món laboral de manera exitosa i, per tant, es preveuen dues fases, una primera de formació i una segona de "tecnificació" en què els usuaris faran pràctiques a les empreses. El termini que pot durar cadascuna d'aquestes fases és d'un any, tot i que en funció de les necessitats dels usuaris les dues fases es podran allargar o escurçar.

El programa està orientat per fer una atenció "individualitzada" i personalitzada i, d'aquesta manera, es tenen en compte quines són les "motivacions" d'aquests joves per poder-los ajudar a adquirir les competències necessàries per a aquells treballs que volen desenvolupar, segons ha explicat Fernández. En el projecte hi ha de moment dos educadors i un auxiliar implicats i també es comptarà amb la col·laboració de persones externes, en funció de l'interès formatiu dels joves. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha destacat que es tracta d'un programa "molt interessant" precisament per aquesta vocació de personalització i ha afegit que se signarà un conveni entre les diferents parts que implicarà la creació d'una "comissió de seguiment" tant per avaluar 'Fent camí' com la possibilitat d'endegar nous projectes. I la presidenta de la junta rectora de l'Escola Meritxell, Pilar Díez, també s'ha mostrat "satisfeta" perquè aquest projecte es posi en marxa i pugui servir per "potenciar" les capacitats d'aquest joves.

Ocupació per a les persones amb discapacitat

I sobre la futura inserció laboral d'aquests joves al món laboral, el titular d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha manifestat que caldrà, d'una banda "fer pedagogia" a les empreses i ha recordat la feina que s'està fent des del Departament d'Ocupació per treballar en aquest aspecte. Així, ha anunciat que els treballs per impulsar l'estratègia de la xarxa d'empreses responsables ja estan "molt avançats" i que ara es defineix el logotip i el catàleg de "beneficis i incentius" per a aquelles empreses que contractin persones amb discapacitat. També ha recordat que aquesta és una de les tasques que s'han iniciat però que hi ha tot un seguit de mesures "calendaritzades" i que quan s'implementin s'aconseguirà "una millor inserció".