El PS aposta per una reforma del sistema electoral a dues velocitats

El Partit Socialdemòcrata (PS) considera que el sistema electoral actual “no és proporcional ni, per tant, representatiu”, motiu pel qual proposa una reforma per aconseguir aquest doble objectiu i disposar d’aquesta manera d’un sistema “més democràtic” i que la composició de les institucions “sigui un reflex molt més fidel de la societat que han de representar”.

Així consta en la ponència Per un sistema electoral proporcional i representatiu, que la formació debatrà en el congrés del 26 de novembre vinent, on es proposarà una reforma del sistema electoral, tant per als comicis comunals com els generals, amb dues velocitats ja que des del partit s’és conscient que a part de la modificació de la Llei qualificada de règim electoral la reforma plantejada acabarà, si mai es portés a terme, demanant també una modificació de la Carta Magna.

A més, la proposta, on s’agafen exemples de les darreres eleccions per remarcar la manca de representativitat del sistema, com el cas de les comunals a Sant Julià –on tot i que les dues llistes que van concórrer a les eleccions van obtenir un 50,36% i un 49,64% dels suports el vencedor disposa de nou seients al consell de comú i el perdedor només de tres–, planteja també mesures per fomentar la democràcia participativa.

Eleccions generals

Pel que fa a les eleccions generals, la ponència del PS, elaborada per la secretària d’organització de la formació, Susanna Vela, i per Judith Salazar, proposa d’entrada una modificació de la Llei qualificada de règim electoral perquè els dos escons territorials s’assignin per un criteri de proporcionalitat i no a la candidatura més votada com fins ara, és a dir que s’assignessin als candidats més votats.

Amb aquest model, que no necessitaria cap modificació de la Constitució, en les darreres eleccions generals la formació socialdemòcrata hauria aconseguit un escó a Encamp, la capital i Escaldes-Engordany.

En una segona fase, la formació planteja que l’assignació dels 28 escons del Consell General es faci a partir d’una única circumscripció nacional, un sistema que garanteix l’equivalència de tots els vots dels ciutadans al marge de la parròquia de residència, a més a més de donar més autonomia als partits a l’hora de confeccionar les candidatures, però que no asseguraria la representativitat territorial.

Per això, en la ponència es recull també l’opció d’assignar un nombre d’escons a cada parròquia segons el nombre d’electors censats. Aquesta preassignació territorial d’escons sí que garantiria la representativitat territorial, tot i que limitaria més les formacions a l’hora de designar els seus candidats. Amb aquest sistema, i agafant les dades de les eleccions generals de l’any passat, a Canillo li correspondria un escó, Encamp en tindria quatre, Ordino dos, la Massana tres, Andorra la Vella vuit, Sant Julià de Lòria quatre i Escaldes-Engordany sis.

En la proposta que es portarà al congrés s’obre també la porta a valorar posteriorment si la llei electoral hauria d’incloure altres requisits per a la confecció de les candidatures, com podria ser la paritat de gènere o la representació territorial.

Eleccions comunals

Quant als comicis comunals, la ponència del PS busca un repartiment proporcional dels consellers de les corporacions parroquials en funció del resultat electoral.

Així, i amb l’actual model de dotze consellers comunals, la formació proposa dues opcions. D’una banda, un repartiment proporcional dels consellers en què, però, el cònsol major i el cònsol menor corresponguessin a la llista més votada o una assignació de consellers totalment proporcional.

La ponència dels socialdemòcrates preveu també un escenari on la composició comunal no sobrepassi els deu consellers, tenint en compte un hipotètic aprimament de les administracions parroquials vinculat al futur model de competències. En aquest cas, s’aposta per la supressió de la figura del cònsol menor i per un repartiment proporcional en funció dels resultats electorals en què el cònsol major seria el de la llista més votada. Així mateix, i per garantir la governabilitat, s’apunta que es podria establir la facultat de vot diriment a favor del cònsol en cas que una votació acabés en empat.

Democràcia participativa

Finalment, i per enfortir i millorar el procediment democràtic, en la ponència s’incideix en la necessitat d’incrementar el nombre de col·legis electorals i de meses de vot més enllà de les seus comunals i les capitals de parròquia, així com modificar la composició de les meses perquè en lloc d’estar formades per membres de les corporacions ho estiguin per ciutadans escollits per sorteig.La formació socialdemòcrata planteja també una revisió del vot per correu per ampliar-ne l’abast i la introducció del vot electrònic, així com revisar el vot judicial i, en aquest cas, reduir-ne l’abast a raons d’excepcionalitat.

Declaració de béns patrimonials dels càrrecs

Una altra de les ponències que es debatran en el

14è congrés del PS és la relativa a la conveniència o no de crear una llei d’incompatibilitats dels càrrecs públics tant pel que fa al Consell General com als comuns, proposada per Víctor Iriarte.

El text hauria de regular diferents aspectes, tot i que en la ponència se’n remarquen tres que haurien de ser “obligatoris”. D’una banda, l’exigència als càrrecs públics d’una declaració d’activitats professionals, mercantils i industrials, així com una declaració de tots els béns patrimonials, participacions en societats i valors o actius financers. A la vegada també es proposa que presentin una còpia de la darrera declaració de l’IRPF.

D’altra banda es proposa que els càrrecs, ja sigui de forma individual o juntament amb familiars, no puguin ser titulars de participacions que representin més d’un 10% del capital en empreses que tinguin concerts, convenis o contractes de qualsevol mena amb el sector públic.

Finalment, la ponència proposa que durant els dos anys següents a cessar del càrrec no es permeti als càrrecs electes desenvolupar activitats privades relacionades amb expedients o resolucions en les quals hagin intervingut per raó del càrrec.