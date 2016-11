El PS aposta per una regulació unitària del sector turístic

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata han presentat fins a 44 esmenes al projecte de llei general de l’allotjament turístic que es troba a tràmit parlamentari, segons va informar ahir la formació. Entre altres canvis, es planteja que l’obertura d’un establiment es pugui fer només amb una declaració responsable per part de l’empresari, que hi hagi l’opció de llogar habitacions per a ús turístic o que no hi hagi una regulació més exigent per a les empreses que lloguen apartaments.

Un dels aspectes importants en els canvis proposats pel PS fa referència a com s’atorga el permís per obrir un allotjament turístic. El text original preveu un sistema d’autorització prèvia. En canvi, els consellers socialdemòcrates aposten per una declaració responsable per part de l’empresari, el contingut de la qual haurà de determinar-se per via reglamentària. La seva presentació, però, “habilita de forma immediata per a l’exercici de l’activitat o la posada en funcionament” del negoci.

Des de la formació s’entén que la proposta va “en la línia de la simplificació de tràmits” i en la tendència que s’està imposant a països veïns en aquest sector. La consellera general del PS, Rosa Gili, va explicar que la fórmula “comporta una verificació posterior” i va destacar que “permet agilitzar l’obertura d’un establiment”.

Un dels punts que, a l’entendre del PS, més grinyolen en el text és el fet que es faci una regulació diferenciada dels apartaments en relació a altres tipus d’establiments. Diverses de les esmenes presentades persegueixen, justament, modificar aquesta situació. És el cas, per exemple, de la número 36, que elimina l’obligació per als habitatges d’ús turístic de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers d’un mínim de 300.000 euros, o de la 38, 39 i 40, que establien un règim sancionador específic. A l’entendre dels parlamentaris no cal baixar a aquest detall per a aquestes empreses i no per a la resta i, per tant, es considera oportú “regular tothom al mateix nivell”. Aquest és un dels motius pels quals s’entén que ha d’haver-hi un registre únic per a tots els establiments del sector, independentment de la tipologia.

Un dels punts que havien aixecat més polèmica del text era que, com establia l’article 23, en blocs de deu habitatges o més, si els destinats a ús turístic superaven el 75% de la superfície tot l’immoble havia de canviar d’ús residencial a hoteler. El PS proposa que aquest percentatge s’elevi al 90%. Els socialdemòcrates també consideren necessari introduir a la llei la possibilitat de cedir habitacions per a utilització turística, sempre que l’estada no superi els 31 dies i el titular de l’habitatge hi estigui empadronat. Una altra modificació que s’hi vol introduir també fa referència a la classificació dels apartaments turístics. El text preveu que es faci per estrelles, però el PS defensa que, tal com es fa a altres països, es facin servir claus.