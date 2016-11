El PS defensa el rol de l’oposició en la lluita contra la corrupció

El Partit Socialdemòcrata va defensar ahir, davant la delegació del Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) que es troba aquesta setmana al país per dur a terme la quarta avaluació sobre Andorra, el “paper clau” dels grups de l’oposició, tant al Consell General com als comuns, en la lluita contra possibles casos de corrupció.

Així ho va explicar el primer secretari de la formació socialdemòcrata, David Rios, a la sortida de la reunió, una trobada que va qualificar de “profitosa” i en la qual els membres del comitè executiu del PS presents es van refermar en el “total rebuig” de la formació “a les pràctiques de corrupció” i el “total compromís” en la “lluita contra aquesta xacra”.

En aquest sentit, i malgrat no formar part ben bé de l’objecte de l’avaluació –centrada en aspectes dels parlamentaris, batlles i fiscals–, Rios va trametre als membres del Greco la importància que les formacions polítiques gaudeixin d’un bon finançament, ja que disposar de recursos facilita la tasca de control de les oposicions i “ajuda així a lluitar contra la corrupció”. En aquesta línia, el primer secretari del PS, que va exposar als avaluadors del Greco les dificultats i limitacions que comporta la modificació de la Llei de partits polítics i finançament electoral, va incidir sobretot en la tasca dels consellers que es troben a l’oposició als comuns, ja que “treballen sense recursos ni cap dotació” i ha de ser “el mateix partit qui els doni suport econòmic” per si necessiten algun informe o assessorament.

Així mateix, Rios, que va agrair la deferència dels avaluadors del Greco d’haver acceptat reunir-se ahir a la tarda amb el PS després que per motius laborals els membres del comitè executiu no poguessin assistir a la trobada inicialment prevista, va posar els exemples de la trama del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i de la ja exconsellera general de DA Meritxell Mateu com a mostra que si no fos pel control exercit per l’oposició no s’hauria fet res.

Des del PS es va trametre també al Greco la preocupació per la dificultat per accedir a la política si no s’és professional liberal o treballador públic.