El PS demana la denúncia sobre les irregularitats al SAAS enviada pel Govern a la fiscalia

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha tramitat una nova demanda d’informació vinculada al Servei Andorra d’Atenció Sanitària (SAAS). En una nota de premsa, la parlamentària explica que vol que se li faciliti des del Govern tot el dossier que s’ha tramitat a la fiscalia en relació a les greus irregularitats detectades a la parapública pel Tribunal de Comptes els anys 2013 i 2014, corroborades també pels informes d’intervenció de l’executiu. D’aquesta forma, els socialdemòcrates refermen la voluntat, manifestada el passat dijous durant la sessió de control al Consell General, de fer un seguiment molt directe de com evolucioni aquesta qüestió.

En concret, en l’escrit tramitat a Sindicatura, la parlamentària escaldenca reclama que se li faci arribar la “còpia íntegra de la denúncia a la fiscalia de l’expedient del SAAS”. També es demana que s’adjunti una “relació dels documents” que l’acompanyen. La consellera general del PS ha recordat que durant la passada sessió de control a Govern celebrada el dijous ja es va anunciar que “els socialdemòcrates tenim la intenció de participar en el procés penal en curs referent a les irregularitats”. Per tant, ha apuntat, s’ha fet la demanda de tota aquesta documentació “per fer-ne seguiment i saber exactament com està tot”. En aquest sentit, es vol remarcar que va ser el PS qui, ja ara fa uns mesos, va denunciar la gravetat de les nombroses irregularitats que el Tribunal de Comptes havia detectat en la gestió del SAAS en els seus informes de fiscalització dels exercicis 2013 i 2014, unes deficiències que, com es desprèn de la documentació sol•licitada anteriorment per Gili, també eren conegudes pel servei d’intervenció de Govern. Ja el passat estiu, en roda de premsa, els consellers socialdemòcrates van alertar que es podia parlar perfectament de l’existència d’una xarxa de corrupció a la parapública. Ha estat la pressió realitzada per la formació la que, finament, ha forçat el Govern a portar el tema a la fiscalia, s'assegura en la nota.