El PS esmena a la totalitat un marc pressupostari que diu “no poder compartir”

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han presentat una esmena a la totalitat al marc pressupostari per al període 2016-2019 actualitzat en data octubre del 2016 tramitat pel Govern al Consell General.

El president del grup mixt, Pere López, ha argumentat la decisió posant en relleu diferents punts del document que la formació no comparteix, com el recurs als ingressos provinents dels beneficis d’Andorra Telecom, la destinació de les partides de despesa o el fet que no quedi aclarida la previsió d’evolució de les transferències als comuns.

Així, López ha explicat un primer motiu per a la presentació de l’esmena a la totalitat recordant que, “tal com es va evidenciar en el debat de polítiques socials”, hi ha “una diferència clara quant a les prioritats pressupostàries al projecte de Demòcrates per Andorra (DA) i les nostres”. En aquest sentit, ha deixat clar que “nosaltres aplicaríem les partides de despeses a altres finalitats”.

Un altre punt que causa inquietud en el PS és el fet que el marc pressupostari recull pels anys vinents un volum considerable d’ingressos patrimonials, provinents principalment del recurs a una part important dels beneficis que aconsegueixi FEDA i, sobretot, a la totalitat dels dividends d’Andorra Telecom. “Ens segueix preocupant que el pressupost s’equilibri de forma artificial amb aquestes transferències”, ha explicat el parlamentari socialdemòcrata, que també ha lamentat que “aquests diners no tinguin cap destinació en percentatge a qüestions socials o a polítiques estratègiques del país” i que, en canvi, “finalment acaben anant a polítiques que no compartim, com una inversió excessiva en xarxa viària o d’altres”.

El tercer argument és el fet que el marc pressupostari no prevegi com evolucionaran les transferències als comuns en els propers anys. De fet, el document dóna per fet que pel 2017 es tornaran a congelar, una mesura que, ni molt menys, està garantida. “L’actual llei no permet la congelació i ens sembla que no serà possible el 2017”, ha apuntat López, posant en relleu que perquè la mesura tiri endavant necessita una majoria qualificada que DA no té en solitari a la cambra.