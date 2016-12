El PS planteja una subvenció anual per al funcionament dels partits

El Partit Socialdemòcrata considera necessari que hi hagi un “veritable finançament” de les formacions polítiques, i amb aquest objectiu han presentat diverses esmenes a la proposició de llei qualificada de modificació de la llei de partits polítics i finançament electoral, actualment a tràmit parlamentari, segons va anunciar el partit.

Així, la formació ha presentat fins a onze esmenes a la proposició de llei, que, va recordar el conseller general Gerard Alís, persegueix “incorporar les recomanacions del Greco al text ja existent”. Molts dels canvis proposats, va indicar el parlamentari, suposen “petites correccions en la millora del redactat”. Tot i així, hi ha una de les esmenes que, al seu entendre, és “l’aportació important i cabdal” que es vol fer des de la formació. En concret, es tracta de l’esmena 3, que proposa modificar l’article 32 de la llei actual amb la incorporació d’una “subvenció de representació” per als partits polítics. Aquesta tindria “caràcter anual” i té com a objectiu, ha argumentat Alís, la creació d’“un finançament real” per a les formacions.

El Partit Socialdemòcrata motiva aquesta proposta indicant que cal establir “un sistema de finançament efectiu i real que permeti el sosteniment d’una estructura mínima per permetre el correcte desenvolupament de la seva tasca” i facilitar els drets polítics “reconeguts a tots els ciutadans per la Constitució en igualtat de condicions”.

A l’entendre d’Alís, “fins ara no hi era”, aquest finançament, malgrat l’existència d’una subvenció electoral en funció dels vots i càrrecs públics obtinguts en els comicis, tant generals com comunals. De fet, la llei del 2014 va crear la subvenció de representació dels partits però en realitat no va suposar cap increment dels recursos. Concretament es va dividir la que ja hi havia prèviament

en dues parts, i a una se la va anomenar subvenció de representació.

“Volem que es creï realment una subvenció, amb una periodicitat anual i amb uns criteris que podem discutir però que quedin establerts, perquè els partits, tinguin o no representació als comuns o al Consell, puguin donar vida a la seva estructura i fer-la funcionar, i entrar en el joc democràtic de la societat”, va manifestar el parlamentari socialdemòcrata.

Alís va aclarir que en la proposta presentada via esmena “posem uns requisits” per poder ser beneficiari d’aquesta subvenció. Així, “els partits hauran d’estar constituïts d’acord amb la llei” i, també, “tenir un resultat mínim”. La clau d’aquest finançament, va apuntar, és que aquestes formacions “tinguin el seu lloc en el joc democràtic”.

Els altres canvis proposats fan referència a millores de redactat per aclarir els preceptes de la llei. També hi ha diverses esmenes que persegueixen fixar de forma clara alguns terminis que, en la llei actual, queden apuntats únicament sota la paraula “raonable”.