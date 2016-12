El PS pregunta al Govern pels actius bloquejats a Vall Banc

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) i president del grup mixt, Pere López, ha demanat al Govern per la situació dels clients que, malgrat que han estat traspassats a Vall Banc, encara no tenen accés a part dels actius que tenien contractats a Banca Privada d’Andorra. El parlamentari vol saber quina és la previsió de disponibilitat per a aquests productes, qüestió a què des de l’executiu s’haurà de respondre en la sessió de control prevista per al dijous 15 de desembre.

En la pregunta entrada a Sindicatura, el conseller del PS recorda que “ja fa set mesos i mig que es va produir la creació de Vall Banc com a conseqüència del procés de resolució” de BPA, seguint la Llei de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. Malgrat aquest temps superat, López destaca que “segons les nostres informacions hi ha importants problemes de disponibilitat en els actius dels clients”, situació que afecta “la renda variable, els comptes en dòlars i productes d’assegurança i estalvi”.

Així mateix, el parlamentari posa en relleu que “vist el termini passat” és “perfectament comprensible” que hi hagi “una important preocupació en relació a aquesta qüestió”. Per això, pregunta al Govern “quin és l’estat, avui dia, dels actius dels clients de Vall Banc i quina previsió efectua (...) quant a la seva disponibilitat”.

El conseller general ha volgut recordar que al llarg dels darrers mesos “hem estat prou prudents i responsables per no entorpir els calendaris i entendre que tot això té un procés perquè es pugui materialitzar”, però ha apuntat que “ja és inevitable que hi hagi explicacions”. I és que, ha remarcat, “hi ha un veritable neguit sobre la qüestió i dubtes sobre com s’ha produït el traspàs de BPA a Vall Banc”.

Davant aquesta inquietud, a més, lamenta el silenci dels organismes responsables. “L’AREB està desapareguda pel que fa a l’opinió pública i

l’INAF tampoc dóna explicacions”, ha indicat. Per això, “superat un termini raonable de temps”, López entén que “és imprescindible fer la pregunta i que es pugui aclarir la situació i establir un calendari en què aquests comptes puguin estar disponibles”.