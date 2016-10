El PS pregunta per pagaments a una empresa d’assessoria laboral

La consellera general del PS Rosa Gili ha tramitat diverses preguntes a què el Govern haurà de respondre de forma escrita i mitjançant les quals vol aclariments sobre les “irregularitats” en les adjudicacions realitzades pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) a una empresa especialitzada en assessoraments laborals i fiscals. La parlamentària continua així el control que la formació vol portar a terme sobre la parapública d’ençà dels problemes de gestió detectats pel Tribunal de Comptes i que han acabat sent enviats per l’executiu a la fiscalia perquè s’investigui si poden constituir delicte.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, Gili posa en relleu que, “segons els informes de fiscalització de la intervenció general al SAAS corresponents a l’exercici 2015 i al primer semestre del 2016, el 30 de juny del 2015 es va pagar 18.000 euros a l’empresa Bon&Mer SL –empresa de Barcelona que treballa en assessories laborals i fiscals– en concepte d’honoraris per al procés d’avaluació de candidats a la direcció assistencial del SAAS”. Aquest pagament s’hauria fet “sense formalitzar contracte”. Gili destaca també que “ni el servei de Compres ni el de Recursos Humans van tenir constància de cap document associat a aquesta despesa”. La consellera també recorda que “l’1 de desembre del 2015 consta una altra factura de 6.000 euros en concepte d’honoraris per a avaluacions dels candidats a director assistencial del SAAS”. El rebut correspon “a la mateixa empresa” i “de nou sense formalització de contracte i amb les mateixes observacions esmentades en relació amb la factura anterior”.

Tenint en compte aquestes dues consideracions, Gili pregunta si “hi ha més factures de l’empresa Bon&Mer” durant el 2015 i el 2016 i que, en cas afirmatiu, s’informi de l’import i de la tasca encomanada. La parlamentària recorda, en aquest punt, que “les observacions en els informes de la intervenció general es basen en mostrejos i, per tant, no hi consten tots els pagaments”.

Pel que fa a les factures, demana “per cada una (...) quants candidats s’avaluen” i es vol que es precisi tant “el nombre” de persones que s’han analitzat com “els casos en els quals el procés (...) no acaba amb cap contractació”. Gili també vol saber a quantes empreses es demana pressupost per cada adjudicació i si s’han seguit les fases a les quals obliga la llei de contractació pública. També pregunta “qui va autoritzar aquestes despeses”, informació que es vol precisada per cada factura. Per últim, demana al Govern “com explica que no s’hagin firmat el o els contractes entre el SAAS i l’empresa adjudicatària Bon&Mer”. Gili ha explicat que les preguntes es fan per aconseguir més dades d’unes adjudicacions que presenten importants irregularitats. “Vistes les quanties, que són molt elevades, falta informació i hi ha alguna cosa que grinyola”, va apuntar la consellera general.