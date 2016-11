El PS proposa la creació d’un registre de la propietat nacional

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) reclamen al Govern la creació d’un registre de la propietat nacional. Ho han fet mitjançant una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que es troba a tràmit al Consell General, segons va informar ahir la formació, que ha presentat fins a vint esmenes al text.

I és que el PS considera que, en “el context actual del país, caracteritzat per una inversió estrangera que cada vegada té més pes en l’economia i on es pretenen assentar les bases per homologar-nos al marc comunitari”, es fa necessària la creació d’un instrument públic com aquest registre de la propietat, on s’inscriurien “els actes i els contractes relatius al domini i altres drets reals”. Per això, entre les esmenes presentades se n’hi inclou una que introdueix una disposició final al text on “en un termini no superior a un any” des de la data de publicació del text aprovat al BOPA s’encomana al Govern que elabori aquest organisme, així com la normativa necessària per al seu funcionament. També s’apunta que “l’accés serà obert a tota persona que acrediti un interès legítim prèvia petició escrita”.

La formació posa en relleu que “el sistema que s’ha aplicat durant tots aquests anys, basat en la informació dels protocols notarials, no ofereix les condicions adequades per operar en el tràfic jurídic immobiliari”. Així, es defensa que la creació d’un registre tindria diversos avantatges, com ara una major protecció dels titulars de drets enfront de terceres persones, un foment de la confiança dels agents econòmics, la mitigació dels riscos i els fraus en la contractació immobiliària i la facilitació de processos com l’elaboració dels cadastres.

D’altra banda, els consellers generals socialdemòcrates també consideren important que es mantingui el caràcter de subsidiarietat de l’actuació pública pel que fa a l’activitat urbanística. Per això proposen mantenir el redactat original de la llei i indicar que si l’administració ha de moure’s “es justifica per la inacció de la iniciativa privada davant l’interès general”. Des de la formació no es comparteix la voluntat del text de fer que els comuns puguin promoure plans especials sense que, prèviament, s’hagi ofert als propietaris de les unitats d’actuació la possibilitat de tramitar-ne un de parcial.

Una altra de les esmenes proposa reduir del 75% actual al 60% el percentatge de quòrum necessari entre els propietaris per poder engegar un pla parcial. Des de la formació s’entén que “s’ha constatat” que els plans d’urbanisme “no s’estan desplegant al ritme previst”, fet que ha provocat que s’hagi passat “d’una situació de creixement desmesurat abans de l’aprovació de la llei a una situació d’estacament i fre en el desenvolupament i gestió dels plans parcials”.

Pel PS, la millor solució d’aquest problema no és tant preveure unitats d’actuació més petites i amb menys propietaris, ja que “es va contra el model que es va voler implantar amb la llei” i pot provocar que “es disseminin en el territori les infraestructures i els sistemes urbanístics sense que s’integrin i es relacionin entre ells i donar lloc a urbanitzacions parcialment executades”, a més de fer que amb la cessió obligatòria només es puguin obtenir terrenys de menor superfície, fet que pot afectar els equipaments públics a construir.

Les esmenes presentades també persegueixen mantenir l’actual statu quo pel que fa a les competències en matèria urbanística de comuns i Govern, així com establir determinades obligacions legals a l’hora d’impulsar projectes d’interès nacional per salvaguardar, d’aquesta forma, el patrimoni natural i cultural.