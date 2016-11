El PS qualifica d’inevitable la sortida de Jordi Alcobé del Govern

El Partit Socialdemòcrata (PS) entén com a inevitable la dimissió de Jordi Alcobé com a ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

A la vegada lamenta que aquesta arriba molt tard i, tot s’ha de dir, no de la millor manera: gairebé d’amagat.

"Novament, però, ens trobem que l’executiu de DA reacciona tard, com en altres temes, i ha gestionat malament la crisi. Han trigat molts dies a acceptar que Alcobé no podia continuar com a ministre. A més, l’anunci no arriba pas de la millor manera sinó que es fa gairebé d’amagat en mig d’un cap de setmana i, a més, sense reconeixement dels errors comesos en la gestió de la crisi", afirma el PS en un comunicat.