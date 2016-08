El PS tem que Bartumeu busqui un pretext per no comparèixer davant la comissió especial

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) i president del grup mixt, Pere López, va expressar ahir els seus temors que l’exlletrat dels principals accionistes de Banca Privada d’Andorra i president de Socialdemocràcia i Progrés, Jaume Bartumeu, s’estigui preparant el terreny per refusar comparèixer davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera.

López responia d’aquesta manera a les manifestacions de Bartumeu de dilluns, quan va recordar al parlamentari l’existència del secret professional, i advertia que no comparèixer en seu parlamentària suposaria un menysteniment als ciutadans, a la vegada que ho va qualificar de “greu”.

“Explicar tota una sèrie de qüestions a ràdios catalanes i, després, posicionar-se de forma poc col·laboradora a comparèixer al Consell General ho trobaria greu”, va insistir el parlamentari socialdemòcrata, que va reiterar que “no demanem res més que el que ha dit en diferents mitjans”.

En aquest sentit, López, que no es va prendre les manifestacions de Bartumeu com un atac personal sinó més aviat com “un pretext” per no comparèixer, va insistir que des de la seva formació entenen que l’exlletrat dels germans Cierco “no ha traït el secret professional fent aquestes declaracions” als mitjans estrangers, unes manifestacions, va continuar, que “són punyents, que posen

el nostre país i el nostre Govern en una situació molt delicada”.

Precisament, i respecte a les darreres informacions recollides pel diari Público, que vinculava el mateix Mariano Rajoy amb les pressions fetes sobre els accionistes de BPA per obtenir dades del compte de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, López va assegurar que van en la línia del que la formació ha demanat des del primer dia. “És evident que ens han ocultat una sèrie d’informacions que poden ser importants al llarg de molts mesos, i les persones que ho han fet tenen l’obligació davant del conjunt de ciutadans d’Andorra de comparèixer i donar aquestes explicacions”, va destacar López.