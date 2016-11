El salari mínim creixerà un 1,5% i se situarà en 991 euros al mes

El salari mínim interprofessional s’incrementarà un 1,5% respecte de l’actual de cara a l’any que ve. Això el situarà en 991,47 euros al mes, xifra que suposa que el salari mínim diari quedarà fixat en 45,76 euros. Així ho va aprovar ahir el consell de ministres seguint un compromís adoptat en les darreres eleccions generals i que ja va tenir la seva primera aplicació per a aquest 2016, segons va remarcar el ministre portaveu, Jordi Cinca.

La voluntat de l’executiu demòcrata és anar incrementant el salari mínim progressivament fins que representi la meitat del salari mitjà. Això es preveu assolir en un període de quatre anys i permetrà complir les recomanacions del Comitè Europeu de Drets Socials. Cinca va posar en relleu que aquesta acció és una “voluntat governamental” i va indicar que no requereix l’aprovació de cap llei. Així, va recordar que és un compromís adquirit davant del Consell General quan feia molts anys que el salari mínim s’anava allunyant del salari mitjà.

El salari mínim es fixa per hora i a partir d’aquest es calcula quin és el salari diari i mensual. El Codi de relacions laborals també preveu els percentatges de reducció que pot experimentar el salari mínim hora dels treballadors menors de 18 anys; 20% els de 14 i 15 anys, 15% els de 16 anys i 10% els de 17 anys.

Per altra banda, el Govern també va aprovar ahir el decret del calendari laboral corresponent a l’any 2017, que es manté sense canvis respecte del 2016. En aquest sentit, fixa 14 dies de festa de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables per als rams de la construcció, les indústries en general, les oficines, els establiments bancaris, les perruqueries, el transport i la distribució de mercaderies, i els serveis no relacionats directament amb el turisme. Aquests són el diumenge 1 de gener (Cap d’Any), el divendres 6 de gener (Reis), el dilluns 27 de febrer (Carnaval), el dimarts 14 de març (Dia de la Constitució), el divendres 14 d’abril (Divendres Sant), el dilluns 17 d’abril (dilluns de Pasqua), el dilluns 1 de maig (Festa del treball), el dilluns 5 de juny (Dilluns de Pentecosta), el dimarts 15 d’agost (Assumpció), el divendres 8 de setembre (Nostra Senyora de Meritxell), el dimecres 1 de novembre (Tots Sants), el divendres 8 de desembre (Immaculada Concepció), el dilluns 25 de desembre (Nadal) i el dimarts 26 de desembre (Sant Esteve).

Els treballadors dels altres sectors relacionats directament amb el turisme gaudiran de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables, però, a causa de les particularitats del sector, les festes poden traslladar-se a qualsevol altre dia, per acord entre les parts. En aquest cas restaran excloses, però, les festes de

l’1 de gener (Cap d’Any), el 14 de març (Dia de la Constitució), el 8 de setembre (Nostra Senyora de Meritxell) i el 25 de desembre (Nadal).