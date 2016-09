El síndic assegura que no hi ha incompatibilitats en el 'cas Mateu' però reconeix que la legislació actual és laxa

El síndic general, Vicenç Mateu, ha explicat que la compaginació d'una activitat privada amb la de conseller general està permesa al reglament d'aquest ens, i que per tant Meritxell Mateu no hauria comès cap il·legalitat acceptant la feina d'assessorar BPA. També està permès tenir una dedicació a ple temps al Consell General i cobrar d'una empresa. En qualsevol cas, des de la Sindicatura només s'actuarà en aquest sentit si les "instàncies a qui correspon" dictaminen que es va cometre alguna irregularitat, però de moment "fem confiança al que ens ha comunicat" la consellera. El síndic, però, ha reconegut que l'actual reglament del Consell General és estricte amb les incompatibilitats entre càrrecs públics o a la funció pública, i "potser s'hauria d'anar cap a una major regulació" de les incompatibilitats amb les activitats privades.

El reglament del Consell General no parla d'incompatibilitats entre la tasca desenvolupada al Parlament i l'activitat privada. Així ho ha explicat el síndic general, Vicenç Mateu, arran de la polèmica sorgida després que hagi sortit a la llum que la consellera general demòcrata, Meritxell Mateu, va cobrar com a assessora de BPA un total de 48.000 euros entre els anys 2012 i 2013. "El reglament del Consell diu el que diu", ha plantejat, afegint que la consellera tampoc va cometre cap irregularitat pel fet de cobrar un salari d'una empresa mentre era consellera a ple temps. Treballar a mitja o jornada sencera "és una decisió dels grups parlamentaris", que es pren sobretot per ajudar al grup. "Però consellers ho són tots", ha plantejat, recordant a més que la majoria dels parlamentaris "tenen interessos en el sector privat".

A partir d'aquí, Mateu ha assegurat que faran "confiança" al que els ha comunicat la consellera. Mateu va cobrar a través de la societat panamenya Landstreet (vinculada a l'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel), a través de la qual s'haurien fet els pagaments en negre. Però ella afirma que desconeixia que aquests sous no estaven declarats a la CASS ni al Govern. El síndic ha afirmat que si hi ha hagut actuacions "més enllà de l'ordre legal" i les "instàncies de dret encarregades" així ho dictaminen, sí que es podria prendre algun tipus d'actuació (com la seva inhabilitació), d'acord amb el que diu el reglament del Consell. "Però abans nosaltres no podem prejutjar res", "ni em correspon entrar a les valoracions d'ordre ètic o estètic".

Vicenç Mateu ha reconegut que coneixia els fets, tot i que ho ha sabut en aquesta legislatura, i no durant l'anterior, que és quan van tenir lloc. També ha explicat que a l'inici de la legislatura la comissió permanent pregunta als consellers si tenen alguna activitat privada que pot generar incompatibilitats amb el que diu la llei. "Ni ella ni ningú van declarar res". I si a partir d'aquí algun conseller té conflictes amb l'administració, "no li correspon al síndic prendre cap decisió".

Reflexió sobre la legislació actual

Partint d'aquest 'cas Mateu', el propi síndic ha convidat a reflexionar entorn de la legislació actual, exposant que "potser s'ha estat molt curós amb la incompatibilitat entre càrrecs públics, però no entre càrrec públic i activitat privada". "És possible que haguem fet curt", ha reconegut, i "potser sí que hauríem d'anar cap a una major regulació". Ara bé, tenint en consideració que Andorra és un país petit amb molts vincles familiars i empresarials. Per tot plegat, "els criteris haurien de ser més laxes" que en d'altres països.

De fet, el grup parlamentari demòcrata està treballant en una llei de transparència, incompatibilitats i conflictes del sector públic que vol regular en aquesta direcció.