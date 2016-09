El Sitca es manifesta sorprès per la privatització del Centre de Congressos

El Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) va expressar ahir la seva preocupació i sorpresa per la voluntat de la corporació de privatitzar el Centre de Congressos. Des de l’entitat es va recordar que fins ara sempre havia rebut un preavís, un fet que en aquesta ocasió no ha succeït. De fet, s’han assabentat de la notícia a través de la premsa.

Davant d’aquest fet, el sindicat demanarà la setmana que ve una reunió amb la cònsol major per tractar d’aquesta qüestió. Al mateix temps es va destacar que el Sitca serà molt vigilant en les reubicacions dels treballadors del Comú afectats per les privatitzacions impulsades i per les que es projectin en un futur.

El ministre de Turisme, Francesc Camp, també es va referir al Centre de Congressos de la capital com a possible ubicació del casino. Tot i que no va entrar a valorar aquest espai, sí que va assenyalar que l’important és que el casino “es faci i es faci ben adaptat al país”. Per això cal que se situï en un lloc central, proper a la zona comercial, és a dir Andorra la Vella o Escaldes-Engordany. També va parlar del recinte multifuncional. Va indicar que encara estan avaluant diferents terrenys, però en aquest cas l’aspecte més important és saber quin és el cost de construir-lo i gestionar-lo.