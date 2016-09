Els accionistes minoritaris de BPA, al marge de pressions i blanqueig

Els accionistes minoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) desconeixien l’existència de les presumptes pressions per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco, així com els presumptes casos de blanqueig de capitals detectats a l’entitat.

Així ho va assegurar ahir el representant dels petits accionistes de BPA i membre del consell d’administració de l’entitat financera, Bonaventura Riberaygua, durant la seva compareixença davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, una compareixença que tot just va durar trenta minuts, segons van explicar fonts properes a la comissió.

Precisament, la coneguda com a comissió BPA celebrarà avui una altra reunió per continuar l’anàlisi de la informació aportada en les diferents compareixences de cara a l’elaboració de les conclusions preliminars, així com per constatar com s’avança i en quin estat es troba la tramitació de les cartes per a les compareixences de l’exadvocat dels accionistes majoritaris, Jaume Bartumeu, del cap de Govern, Antoni Martí, i d’Higini Cierco, compareixença que ja tindrà lloc l’octubre vinent.

Per la seva banda, Bartumeu va declarar ahir que encara no li ha arribat cap convocatòria per comparèixer davant de la comissió. En tot cas va assegurar que quan la rebi analitzarà en qualitat de què se’l convoca i hi acudirà. Bartumeu va remarcar que si se’l vol escoltar com a exadvocat dels Cierco podrà aportar poques novetats més enllà del que ja ha explicat a la premsa tenint en compte que està subjecte al secret professional. Al mateix temps es va mostrar a l’espera que la compareixença sigui de caràcter públic i oberta als mitjans de comunicació. En cas que això no es produeixi ja va advertir que es veurà obligat a comparèixer posteriorment davant de la premsa. “El que digui vull que ho sàpiga tothom”, va assenyalar, al mateix temps que va apuntar que sembla que algú no vol que es conegui el que s’hi tracta.