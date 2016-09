Els informes sobre l'heliport al costat de FEDA són favorables

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha confirmat que els informes que han elaborat tècnics francesos sobre la viabilitat dels terrenys propers a FEDA per acollir el futur heliport nacional, són favorables. Malgrat això, ha afegit que la decisió "no està presa" encara, ja que ara caldrà "analitzar" aquests informes.

De fet, aquests documents, amb els resultats, encara no s'han presentat en Consell de Ministres. "Sembla ser que són informes favorables i que valoren positivament aquesta ubicació", però Cinca ha volgut insistir que per poder prendre una decisió definitiva cal "una avaluació completa" i que en aquest sentit s'hi treballarà en les properes setmanes. Aquests informes favorables vénen a confirmar, doncs, la primera avaluació positiva de la qual comptava l'Executiu.

Cal recordar que el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, va manifestar la setmana passada que un cop es tinguin a la mà aquests documents dels tècnics francesos, "hi ha tota una sèrie de passos a fer que ja tenim parametritzats" i, en principi, a finals de l'any que ve o principi del 2017 aquest heliport podria ser una realitat.