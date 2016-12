Els metges dels serveis centrals de l’hospital no podran ser liberals

Els facultatius dels serveis centrals de l’hospital passaran a ser a partir d’ara personal assalariat. Aquesta és una de les modificacions que el Govern ha introduït al reglament que regula l’estructura i el funcionament del centre. Amb tot, el director assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Joan Martínez Benazet, va assegurar que “serem respectuosos amb els drets adquirits” i als metges liberals que hi hagi al servei se’ls mantindrà la condició fins a arribar a la fi de l’exercici professional.

Altres canvis que s’han introduït al text fan referència a la figura del cap de servei, que abans es nomenava per edicte i era vitalícia. Aquesta tasca s’encarregarà als metges de la plantilla per un termini de cinc anys i serà revisable. En el cas que no hi hagi el perfil, es podrà obrir un edicte internacional. A més, regula la contractació dels metges amb un comitè de selecció i estableix que els metges de més de 65 anys hauran de ser avaluats pel comitè de recertificació. Per altra banda, i tenint en compte les dificultats de gestió que ha comportat fins ara el fet de tenir metges liberals i contractats, el reglament defineix les mateixes obligacions per a tots els metges, independentment de la seva situació contractual. Així, tots hauran de registrar l’activitat a la història clínica, participar en els protocols, participar en les sessions que determini el cap de servei i l’obligatorietat de fer guàrdies. Martínez va assenyalar que això permet mantenir la figura dels liberals però s’evita que actuï sense dependència jeràrquica del cap de servei.

Un altre canvi destacat és que s’obre la possibilitat que tots els professionals hagin de recertificar periòdicament els seus coneixements i capacitats. Martínez va explicar que això s’està fent a tots els països europeus. Tot i que caldrà regular-ho, va avançar que es podrà fer a través d’estades o cursos que puguin fer. A més, s’eliminen els càrrecs de confiança de la direcció (el director assistencial i el director econòmic). També es regulen els expedients d’informació i disciplinaris que no diferencien entre metges liberals i assalariats, es fixa l’obligació de coordinar-se amb l’àmbit extrahospitalari i es permetrà atendre pacients a domicili en coordinació amb atenció primària, a banda d’obrir la possibilitat de col·laborar amb centres estrangers, tant a nivell assistencial com de formació. Martínez va indicar que el reglament s’ha treballat amb els professionals i s’ha assolit un “consens majoritari”.

Els aturats baixen un 22% al novembre

El nombre de demandants de feina al Servei d’Ocupació a final del mes de novembre s’ha situat en 393 persones, xifra que suposa una variació a la baixa del 22,5% respecte a l’octubre (507 persones) i un 22,3% inferior respecte al mateix període de l’any passat (506 persones). Així, el nombre de persones aturades al novembre és el més baix registrat en els darrers sis anys i se situa per primera vegada, durant aquest període, per sota de 400 persones. Cal recordar que el novembre del 2010 es van registrar al Servei d’Ocupació 548 persones. D’altra banda, el nombre total d’assalariats del setembre ha estat de 35.268 persones, xifra que suposa un creixement de l’1,6% respecte al mateix mes de l’any passat, en què n’hi va haver 34.722. La mitjana d’assalariats durant els últims dotze mesos és de 36.342, un 1,6% més respecte de les dades del mateix període anterior.