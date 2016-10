Encamp destina 660.000 euros a obres i millores de l’espai públic

El Comú d’Encamp va acordar ahir destinar 660.000 euros principalment a obres i a millores de l’espai públic. Ho va informar el cònsol major, Jordi Torres, després del consell celebrat ahir. La partida més elevada s’adreçarà a sufragar la remodelació del passeig de Mojácar. Els treballs es van adjudicar ahir i tindran un cost de 480.000 euros. Es tracta de la segona fase, que comprèn la zona just al davant del complex esportiu, entre el pont de les escoles i l’hotel Pere d’Urg.

Torres va avançar que la intenció és adjudicar a inicis de l’any que ve la primera fase d’aquest projecte, que inclou el tram entre el pont 14 de Març i el pont de les Bons. El cònsol va destacar que aquesta actuació comportarà una gran millora ja que avui hi ha escales, un fet que no el fa accessible. Per tant, entre el 2017 i el 2018 ja estarà enllestida tota la renovació del passeig.

A banda, ahir es van licitar les obres per condicionar com a aparcament un terreny ubicat al costat de la zona esportiva de Prada de Moles. Aquesta intervenció costarà entre 100.000 i 120.000 euros. Així mateix, Torres va anunciar que es destinarà 50.000 euros a les obres de la xarxa separativa al carrer Ciutat Pubilla de la Sardana i va recordar la inversió que es farà per habilitar un accés per a vehicles al Cramea. En aquesta actuació, va indicar que el Comú demanarà la valoració de Saetde perquè les pistes d’esquí no es vegin afectades.

A banda, el mandatari comunal va informar que la corporació ha adquirit una cisterna per destinar-la a la neteja dels carrers, per atendre així les demandes de la població.

Targeta e-park

El cònsol major també va anunciar que a partir del mes de novembre ja entrarà en funcionament la targeta E-Park. Aquesta permetrà obtenir al seu titular una reducció del 50% en les tarifes d’aparcament a més d’una hora gratuïta als pàrquings públics. En un principi, la targeta es podrà utilitzar en cinc aparcaments (el dels Arínsols, el del complex esportiu, el del Prat de l’Areny, el de Sant Miquel i el de Terres Primeres). A principis del 2017 s’hi incorporaria l’aparcament del Prat Gran i durant l’exercici ja seria operativa a tota la resta. Torres va destacar que d’aquesta forma es dóna compliment a un compromís electoral, al mateix temps que va subratllar la “millora important” que suposarà per als ciutadans.

Funció pública

La gestió dels recursos humans del Comú va tornar a ser motiu de debat ahir. El conseller del PS Joan Sans considera que en aquest àmbit “això continua sent can Pixa”. En aquest sentit va denunciar que al juliol van advertir que la corporació no estaria complint la legislació ja que no aplicava un article de la Llei de la funció pública. Aquest és el que restringeix l’accés a la funció pública com a funcionari, ja que s’hi introdueix la figura de l’agent de l’administració de caràcter indefinit. Tant des del PS com des d’LdA es considera que aquest punt és d’aplicació per als comuns. Però la majoria dubta si això és així i per aquest motiu ara ho està analitzant. La queixa del PS es basava en el fet que des que va ser posat a sobre la taula no han rebut cap resposta.

El que sí que es va aprovar ahir és una modificació de l’ordinació de la funció pública que regula la funció directiva. S’hi ha introduït la figura del director, un càrrec que podrà ser intern o extern al Comú. D’aquesta manera es regula una situació que no s’ajustava a la legalitat i que havia estat denunciada per Liberals d’Andorra. La majoria i els dos grups de l’oposició han treballat conjuntament per fer aquests canvis. Al mateix temps segueixen a l’espera de l’organigrama de personal, que estarà llest a finals d’any.