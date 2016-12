Entra a tràmit el text que crea el grup d’exsíndics i exconsellers

Sindicatura ja ha admès ha tràmit la proposició de llei presentada per totes les forces polítiques presents a l’arc parlamentari que convertirà l’actual Associació d’Exsíndics i Exconsellers Generals (Aesco) en una “entitat institucional d’utilitat pública i d’interès general, amb personalitat jurídic pròpia”, denominada Grup d’Exsíndics i Exconsellers Generals (Gesco), segons recollia ahir el Butlletí del Consell General.

La proposició de llei, que en l’exposició de motius incideix en la necessitat d’un “reconeixement per llei que doni un marc legal específic” a l’Aesco ja que sobrepassa l’àmbit de la Llei qualificada d’associacions, consta tot just d’11 articles que regulen l’organització, l’objecte i les competències del Gesco, així com per dues disposicions transitòries que fixen un termini de dos mesos, a partir de l’entrada en vigor de la llei, perquè la nova entitat aprovi els seus estatuts i que deixa en funcions la junta de l’Aesco a l’espera de la primera assemblea general del Gesco.

Precisament, en l’àmbit de les competències, i al marge de les que es puguin definir en els estatuts, el Gesco, a petició de dues terceres parts dels consellers generals en exercici i a través de la junta de presidents, podrà emetre informes sobre qüestions que es trobin en tràmit parlamentari al Consell General, especialment en aquelles matèries que poguessin haver estat ja tractades en anteriors legislatures, si bé aquests informes no tindran caràcter vinculant.

Respecte al finançament de l’entitat, la proposició de llei, que preveu que els actuals membres de l’Aesco passin a formar part automàticament del Gesco, preveu que es financi a partir de les quotes anyals dels seus integrants si bé, i en base però a la Llei d’associacions, permetrà que pugui accedir a subvencions públiques.

D’altra banda, la comissió permanent va acordar, a petició del president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, l’autorització de la celebració d’unes sessions extraordinàries de la dita comissió per tal de poder portar a terme les compareixences pendents i continuar amb l’anàlisi de la documentació aportada i de les compareixences ja realitzades.

Així mateix, en aquest cas a petició de la presidenta de la comissió legislativa d’Interior, es va acordar la celebració de dues sessions extraordinàries de la comissió per analitzar l’informe del projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del cos de policia i per l’anàlisi de l’informe del projecte de llei qualificada de col·laboració entre l’administració general i els comuns, i entre els comuns.

Finalment, es va acordar també la celebració d’una sessió extraordinària del Consell General per al 10 de gener per debatre i votar les esmenes a la totalitat al Marc pressupostari de l’administració de l’Estat per al mandat 2016-2019 presentades pel grup parlamentari liberal i pels tres consellers del PS del grup mixt.

El Govern ja té el text d’informació alimentària

El ministeri de Salut ja ha presentat a l’executiu el text del primer projecte de reglament per establir de forma concreta aquella informació alimentària i nutricional que s’ha de fer arribar al consumidor final. Així es desprèn de la resposta del ministeri a la pregunta formulada sobre l’elaboració d’aquest reglament pel parlamentari del grup liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit, un text però que encara no és el definitiu.

I és que des de Salut s’ha volgut consensuar el reglament amb l’Associació d’Al·lèrgics i Intolerants Alimentaris d’Andorra (AIA) i l’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA), així com amb la Cambra de Comerç, que disposa d’un col·legi que aglutina la majoria de sectors alimentaris nacionals, i amb la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) i l’Associació Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), entitats amb les quals durant el mes de novembre es van celebrar reunions.