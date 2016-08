Es fan públiques les declaracions d’Higini Cierco davant la batlle

El diari digital 'El Español' ha publicat aquest divendres una notícia amb les declaracions en audio d'Higini Cierco davant la batlle Canòlic Mingorance, amb les corresponents gravacions en les que es poden escoltar les manifestacions del soci majoritari de BPA sobre les presumptes amenaces rebudes per part de membres de l'ambaixada i de la policia espanyoles. Val a dir que aquestes declaracions es van fer a porta tancada.

Higini Cierco va declarar davant la batlle que tant ell com Joan Pau Miquel van tenir por a denunciar les presumptes amenaces de la policia espanyola. En la declaració, Higini Cierco va explicar les amenaces i extorsions per part de Marcelino Martín Blas i Eugenio Pino, efectius policials dependents del ministeri d'Interior espanyol, perquè facilités informació bancària de Jordi Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras.

Cierco va manifestar davant la batlle, i segons aquestes declaracions, que va rebre una trucada de Celestino Barroso, agregat d'Interior a l'Ambaixada d'Espanya el maig del 2014 en què li diu si es poden veure amb una certa urgència. Cierco també va apuntar a més de Barroso a Bonifacio Díaz, com a còmplices d'aquesta extorsió, ja que feien d´intermediaris en les amenaces a diferents empleats de BPA, com per exemple una trucada de Barroso al maig del 2014 en què l'agregat recomanava a Higini Cierco parlar amb algunes persones de Madrid.

En la declaració de prop de 36 minuts, Cierco també explica que tant ell com Joan Pau Miquel van cedir a aquestes pressions, ja que de no fer-ho hagués suposat la destrucció del banc, segons diu la versió d´Higini Cierco.