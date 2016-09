Esmena de DA perquè el Consell ratifiqui els acords bilaterals

Sindicatura ha acordat acceptar una nova pròrroga del termini per presentar esmenes al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, en aquest cas demanada pel grup parlamentari liberal. Es tracta de la cinquena pròrroga que demanen els grups des que el text va entrar a tràmit parlamentari el juny passat, i els ajornaments s’han sol·licitat tenint en compte la complexitat tècnica de la llei. Amb tot, fonts de DA han indicat que s’ha parlat amb alguns grups de l’oposició per acordar que el treball en comissió es pugui completar en dues reunions, tenint en compte que el projecte de llei ha d’estar aprovat abans de finals d’any perquè entri en vigor l’1 de gener del 2017.

El grup demòcrata ja ha avançat que presentarà esmenes a l’articulat de la llei per poder resoldre una qüestió de caràcter constitucional, per evitar que el Govern pugui signar acords bilaterals sense que posteriorment siguin ratificats pel Consell General. En el redactat de l’exposició de motius s’estableix que el ministeri de Finances pot concloure acords bilaterals amb altres estats que formen part del Conveni multilateral de l’OCDE al marge d’aquest conveni multilateral, i que l’intercanvi d’informació automàtica amb aplicació d’acords bilaterals requerirà igualment que els estats compleixin els requisits exigits per aquesta llei.

L’objectiu d’aquesta llei és regular els paràmetres amb els quals Andorra haurà de donar informació fiscal dels titulars de comptes que resideixen a la Unió Europea o en països que han signat el conveni de l’OCDE. La primera comunicació automàtica es farà el 30 de juny del 2018

–amb dades de l’any anterior– per als comptes de persones físiques amb més d’un milió de dòlars i els de persones jurídiques amb més de 250.000 dòlars.